Kids’ Choice Awards 2022: Kid Cudi e Jack Harlow i performer dello show

Nickelodeon annuncia oggi i due performer che si esibiranno sul palco dei Kids’ Choice Awards.

Kid Cudi, vincitore del Grammy Award e artista discografico multiplatino, eseguirà un medley del suo nuovo singolo Stars in the Sky e il grande successo Pursuit of Happiness.

Jack Harlow, il rapper più nominato ai Grammy Award nonché uno degli artisti più in voga della musica attuale, che si esibirà con uno spettacolo sensazionale.

Cudi ha dichiarato: “Non riesco a credere che alla mia età andrò ai Kids’ Choice Awards! Sono cresciuto amando Nickelodeon ed è sempre stato un mio sogno parteciparci. Non vedo l’ora di esibirmi con il mio nuovo singolo Stars in the Sky, insieme a un medley speciale dedicato a tutti i sognatori là fuori, che potrebbero avere difficoltà nella vita. Il mio sostegno va a loro!”

Harlow ha dichiarato: “Sono cresciuto con Nickelodeon, quindi essere nominato ed esibirmi ai Kids’ Choice Awards è pazzesco. Spero di essere inondato di slime!“.

Chi sono i due performer dei Kids’ Choice Awards 2022

Scott Mescudi, meglio conosciuto con il nome d’arte Kid Cudi, è un attore americano. Kid è anche un musicista vincitore del Grammy Award e artista discografico multiplatino ed è originario di Cleveland, Ohio. Il suo primo album Man on the Moon: The End of Dayha ricevuto ampi consensi. Da allora, Cudi ha pubblicato sette album e ha venduto un totale di 22 milioni di dischi. Il suo album più recente, Man on the Moon III: The Chosen è stato l’ultimo capitolo della sua trilogia di album, pubblicato a dicembre 2021 è certificato RIAA Gold.

Jack Harlow, 24 anni, nativo di Louisville, KY, è diventato rapidamente una delle più grandi star della musica. Con oltre 3 miliardi di stream di carriera fino ad oggi il rapper Generation Now/Atlantic Records ha pubblicato un progetto all’anno, negli ultimi 5 anni. Il più recente è stato il suo album di debutto RIAA Gold-Certified, acclamato dalla critica Thats what they all say.

L’album contiene il singolo 6 volte platino Whatpoppin, che ha fatto guadagnare ad Harlow la sua prima nomination ai Grammy, tra innumerevoli altri riconoscimenti tra cui nomination ai Billboard Music Awards 2021, BET Awards 2021, MTV Video Music Awards 2020, E! Kids’ Choice Awards e BET Hip Hop Awards 2020. Il 6 maggio uscirà il suo nuovo album Come Home The Kids Miss Yo.