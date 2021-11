Il Natale della discordia: il trailer del film Apple TV+

Il Natale è alle porte e, come ogni anno, non mancheranno film a tema come ad esempio Il Natale della discordia. Prodotto da Apple TV+ il film sarà distribuito in streaming sulla piattaforma della mela a partire dal 26 novembre.

Il Natale della discordia è un racconto che vuole fare luce sul reale significato dello spirito del Natale, qualcosa che spesso sfocia nel consumismo e, addirittura, nell’intolleranza.

Il Natale della discordia è diretto da Becky Read e prodotto da Julia Nottingham e Lisa Gomer-Howes. Chris Smith è il produttore esecutivo.

La trama del film

Il Natale della discordia segue le vicende di un quartiere dell’Idaho del Nord sconvolto dall’ossessione di un uomo per il Natale che lo porta a voler trasmettere l’allegria a tutti, attraverso il più grande evento natalizio comunitario che l’America abbia mai visto.

Il piano dell’avvocato amante del Natale Jeremy Morris subisce un intoppo quando l’associazione dei proprietari di casa del vicinato lo informa che l’evento viola le regole del quartiere.

La polemica per l’organizzazione dei festeggiamenti deflagra in modo irreversibile, mandando le cose fuori controllo; con l’escalation della situazione, il film pone la domanda: chi vince quando diritti e interessi diversi si scontrano? La regista Becky Read mette insieme le varie prospettive in questo bizzarro racconto di Natale sulle libertà, con un messaggio sulle differenze e la tolleranza.