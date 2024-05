I Transformers compiono 40 anni: gli eventi organizzati da Hasbro

I Transformers si preparano a compiere 40 anni e, per l’occasione, Hasbro ha preparato tante sorprese per i fan del franchise. Si parte con un appuntamento al cinema il 15, 18 e 19 maggio: Hasbro insieme a Nexo Digital invitano tutti in sala per vedere in esclusiva i primi quattro episodi della prima serie animata. Tutti i fan potranno così vincere i biglietti per la proiezione speciale e tantissimi altri premi; per farlo basta iscriversi gratuitamente alla Hasbro Community e partecipare all’iniziativa speciale dedicata ai Transformers.

Gli episodi saranno accompagnati da uno speciale dietro le quinte di Peter Cullen e Frank Welker, rispettivamente voci originali di Optimus Prime e Megatron, che dopo decenni si sono trovati per parlare della loro esperienza di doppiaggio dell’episodio pilota More Than Meets the Eye, Part 1.

Ma non è finita qui! Per celebrare il 40° compleanno dei Transformers Hasbro ha infatti lanciato la nuova linea Transformers Generation Legacy United: una vera chicca che esplora tutti gli universi transmediali dei Transformers, riunendo ogni generazione in una collezione davvero imperdibile. Tante altre sorprese per i fan più fedeli che potranno approfittare di un’altra bella opportunità su Hasbro Community; fino al 12 maggio, infatti, tutti gli iscritti potranno infatti vincere premi straordinari, a cominciare dai biglietti del cinema in una selezione di sale fino a bellissimi giocattoli. Non è tutto: da settembre i lettori italiani potranno poi godersi le avventure a fumetti dei Transformers grazie all’impegno di SaldaPress che ha acquisito i diritti esclusivi di pubblicazione per l’Italia.

