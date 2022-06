Film e serie tv da guardare per imparare il tedesco o il francese

Imparare una nuova lingua non è più una missione impossibile e può essere anche molto divertente, se si pensa alle migliaia di serie tv o film con cui si può fare pratica. Se pensi, però, che sia una via percorribile solo per la lingua inglese, ti sbagli di grosso! Ormai la maggior parte delle piattaforme di streaming ci regalano intrattenimento in tutte le lingue del mondo.

E allora, come fare per imparare il tedesco o il francese? Beh, niente di più facile! Ti consigliamo alcuni film e serie tv imperdibili per approcciarti a queste lingue o anche per esercitarti e non perdere l’allenamento!

Inoltre, puoi mettere alla prova le tue conoscenze grazie ai test di lingua gratuiti online

Serie tv e film in francese

Lupin

Oltre a essere una delle serie più apprezzate dell’ultimo anno, è un must imperdibile a prescindere dalla lingua che tu voglia imparare. E perché non immergersi totalmente nelle strade di Parigi in compagnia di Assane Diop, mentre si migliora il proprio francese?

Operazione Amore

Se sei amante del romanticismo tipico francese non poi assolutamente perdere Operazione Amore o meglio Plan cœur, una serie giunta alla sua terza stagione che vede la protagonista Elsa alla costante ricerca del vero amore. Anche se ha perso il suo entusiasmo nel trovare l’anima gemella, ci penseranno i suoi amici a dare una svolta alla sua vita amorosa.

Friendzone

Per chi invece non rinuncia a un film leggero da divorare in un solo colpo, consigliamo Friendzone. La più classiche delle storie: lui si innamora di lei, ma riuscirà a farsi vedere non più solo come un amico? Perfetta per imparare il francese!

Serie tv e film in tedesco

Dark

Se sei un amante del brivido e delle serie inquietanti che non fanno dormire la notte, nella tua watchlist non può assolutamente mancare Dark. Misteri, intrighi e risvolti inaspettati per questa serie tedesca che si è conquistata un grandissimo interesse nelle sue tre stagioni, diventando un vero e proprio fenomeno su Netflix. Ottima per mettere alla prova la conoscenza del tedesco!

Kitz

Se la conosci già l’avrai sicuramente amata. Se, invece, non l’hai ancora guardata, è arrivato il momento di recuperarla! Questa serie tv tedesca dai contorni drammatici, parla di una giovane ragazza che si infiltra nell’alta società per scoprire chi ha ucciso suo fratello. Ti è già venuta voglia di guardarla, vero?

Stromberg

Se conosci e ami la popolare “The Office”, non puoi perderti questa pluripremiata serie comica, perfetta per migliorare il tedesco! Così come la versione americana, anche questa prende l’idea di base dal successo televisivo inglese di Ricky Gervais, raccontando la storia di Stromberg, il manager di una ditta di assicurazioni. Per comprendere appieno il suo umorismo però, dovresti già avere una buona conoscenza del tedesco, in quanto vengono usati molti giochi di parole e modi di dire della lingua tedesca.

Hai già deciso con quale di queste serie tv vuoi imparare il tedesco o il francese? Siamo sicuri che ti faranno appassionare ancora di più a queste due lingue!

Prima di iniziare il tuo binge watching, però, ti suggeriamo di scoprire il tuo livello di conoscenza del francese o del tedesco con i test di lingue online gratuiti

Se invece vuoi fare una totale immersione in una delle due lingue, magari questa estate