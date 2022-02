Un’altra scatenata dozzina: il trailer del film Disney+

In attesa del suo debutto su Disney+, ecco il trailer de Un’altra scatenata dozzina reboot del classico film Disney qui rivisitato in chiave contemporanea.

Il film è interpretato da Gabrielle Union e Zach Braff, sarà disponibile dal 18 marzo 2022 in esclusiva su Disney+.

Guarda il trailer del film

A proposito del film

Il film è incentrato sulle divertenti e commoventi imprese scatenate di una famiglia mista di 12 persone, i Bakers, mentre si destreggiano tra una vita domestica frenetica e la gestione del loro business familiare.

Un’altra scatenata dozzina è la rivisitazione de Una scatenata dozzina, film del 2003 che vedeva come protagonisti Steve Martin, Bonnie Hunt e Hilary Duff. Il film aveva avuto anche un sequel, meno fortunato del primo, dal titolo Il ritorno della scatenata dozzina uscito nel 2005.

Entrambi i film sono disponibili su Disney+, nel caso in cui vogliate recuperarli e fare un confronto con la nuova versione quando sarà disponibile in streaming. Non è ancora chiaro se alcuni membri del vecchio cast, come ad esempio Hilary Duff, parteciperanno al nuovo progetto anche con piccoli camei. Non ci resta che aspettare per scoprire di più a riguardo.

Un’altra scatenata dozzina è diretto da Gail Lerner, da una sceneggiatura di Kenya Barris & Jenifer Rice-Genzuk Henry basata sul romanzo di Frank Bunker Gilbreth, Jr. e Ernestine Gilbreth Carey. Kenya Barris è il produttore, mentre Shawn Levy, Gabrielle Union, Brian Dobbins e Donald J. Lee, Jr. sono gli executive producer. Il film è interpretato da Gabrielle Union, Zach Braff, Erika Christensen, Timon Kyle Durrett, Journee Brown, Kylie Rogers, Andre Robinson, Caylee Blosenski, Aryan Simhadri, Leo Abelo Perry, Mykal-Michelle Harris, Christian Cote, Sebastian Cote e Luke Prael.