Fedeltà – Netflix: C’è davvero dicotomia tra essere fedeli al partner o a noi stessi?

Si può essere fedeli a stessi ed al proprio partner contemporaneamente? Questa è una delle tematiche esplorate in Fedeltà, la nuova limited series italiana di Netflix, in 6 episodi, liberamente tratta dall’omonimo romanzo di Marco Missiroli, che è disponibile sulla piattaforma dal 14 febbraio 2022.

Ho avuto la possibilità di fare una chiacchierata in esclusiva per GingerGeneration.it con Michele Riondino e Lucrezia Guidone, che interpretano i due protagonisti Carlo e Margherita, durante la quale abbiamo parlato del fatto se esiste davvero una dicotomia nel concetto di fedeltà, quando l’infedeltà dell’altro (o la presunta tale) diventa un pretesto per mettere in discussione le proprie scelte e in modo il desiderio verso l’esterno rispetto alla coppia può scatenare una riflessione interiore profonda.

Intervista esclusiva a Michele Riondino e Lucrezia Guidone di Fedeltà:

La serie:

Ambientata tra Milano e Rimini, Fedeltà è un’esplorazione del desiderio e del tradimento, e delle loro conseguenze, attraverso la storia di due coniugi.

Carlo, professore part-time di scrittura creativa, e Margherita, architetto divenuto agente immobiliare, sono innamorati, ma capita che i loro desideri si allontanino dai confini della loro camera da letto. Carlo brama la quieta bellezza di una delle sue studenti, Sofia; Margherita fantastica sul suo fisioterapista Andrea. Il sogno di un nuovo appartamento nel cuore di Milano potrebbe essere proprio ciò di cui Carlo e Margherita hanno bisogno per rafforzare la loro relazione che diventa simbolo ed espressione della fedeltà, non solo di coppia, ma anche verso se stessi.

Nel cast, oltre a Michele Riondino (Carlo Pentecoste) e Lucrezia Guidone (Margherita Verna), Carolina Sala (Sofia Casadei), Leonardo Pazzagli (Andrea) e Maria Paiato (Anna Verna). La colonna sonora, invece, include anche il brano inedito Verosimile interpretato da Arisa.