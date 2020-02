eFootball PES 2020, disponibile il DLC col Data Pack 4.0

Konami continua a supportare pesantemente il suo eFootball PES 2020. Prima ha rilasciato una versione Lite della sua celebre simulazione di calcio su PC, Xbox One e PlayStation 4, ovverosia un’edizione ridotta e gratuita della versione completa a pagamento che include gran parte delle caratteristiche base, ma con una quantità minore di contenuti.

In questo modo, gli utenti possono sfidarsi utilizzando club come Barcellona, Manchester United, Bayern Monaco e Juventus in modalità disponibili quali le partite in locale e in cooperativa, poi il myClub e il Matchday.

Inoltre è attivo anche il gioco online in multiplayer con i possessori della versione completa, con la possibilità anche di partecipare al torneo eSport di eFootball.Open.

Guarda la Videorecensione di eFootball PES 2020

Qualche giorno fa, invece, Konami ha reso disponibile per il download gratuito il Data Pack 4.0 che aggiorna diverse funzioni di gioco e aggiunge nuovi volti, scarpette e gadget al gioco originale.

Il tutto per rendere l’esperienza sempre più realistica e immersiva anche a livello visivo. I nuovi volti aggiunti alla Serie A sono solo tre, ovverosia Ibrahimovic, Joao Pedro e Musso. Molti di più negli altri campionati, dove spiccano quelli del talentuoso Haaland e del vecchio Rooney.

Dulcis in fundo, aggiunti diversi calciatori tra le leggende come Pirlo, Van Basten e Bergomi.