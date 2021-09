Cowboy Bebop arriva il 19 novembre su Netflix, ecco la opening

Siete curiosi di vedere il reboot in live action di Cowboy Bebop? Allora sarete contenti di sapere che manca davvero poco. La serie sbarcherà infatti in streaming sulla piattaforma a partire dal 19 novembre.

Nel frattempo Netflix ha però reso disponibile la sigla d’apertura che rende omaggio alla serie cult originale.

Cowboy Bebop è infatti un riadattamento dell’anime cult andato in onda tra il 1997 e il 1998. Nel cast vedremo John Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda, Alex Hassell ed Elena Satine.

Guarda la nuova opening di Cowboy Bebop

La serie vuole rendere omaggio a quella originale senza però essere né un remake né un vero e proprio sequel. Lo spirito sembra essere quello giusto, anche se i puristi potrebbero non essere d’accordo.

Questa la opening originale

La sinossi ufficiale

Tratta dall’anime di successo globale di Sunrise Inc., Cowboy Bebop è una serie unica nel suo genere ispirata al jazz che segue le vicende di Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine e Radical Ed: una ciurma improvvisata di cacciatori di taglie in fuga dal proprio passato che combatte i peggiori criminali del sistema solare. Si offrono anche di salvare il mondo, se il prezzo è giusto.

La serie è prodotta da André Nemec, Jeff Pinkner, Josh Appelbaum and Scott Rosenberg of Midnight Radio, Marty Adelstein e Becky Clements di Tomorrow Studios, Makoto Asanuma, Shin Sasaki e Masayuki Ozaki di Sunrise Inc., Tim Coddington, Tetsu Fujimura, Michael Katleman, Matthew Weinberg e Christopher Yost. Il regista della serie originale, Shinichirō Watanabe, ha lavorato come consulente e la compositrice originale, Yoko Kanno, torna anche per il live action.

Composta da 28 episodi, Cowboy Bebop è unanimemente considerata una delle serie anime più belle di sempre. La sequenza di apertura dell’anime è celebre, basti pensare all’iconica frase “3, 2, 1, let’s jam.”