Bubiloons: ecco il nuovo magico e colorato mondo by IMCToys

Colori, caramelle e tanti, tantissimi palloncini: questi gli ingredienti del magico mondo dei Bubiloons. Creati da IMCToys da 30 anni azienda leader nel settore dei giocattoli, i Bubiloons sono dei dolci animaletti che vivono nel simpatico mondo di Bubiland divertendosi a gonfiare palloncini colorati. Le loro avventure sono una serie animata sul canale YouYube Kitoons e in onda su Frisbee.

I Bubiloons sono 12, più uno raro, e sono tutti da collezionare così da poter dare vita a colorate avventure, tutte da decorare con tanti palloncini.

Ma non è finita qui, oltre ai personaggi collezionabili Bubiloons, potrete anche acquistare il loro magico laboratorio: il Bubilab. L’idea giusta per fare una sorpresa ai più piccoli per Natale o in occasione del loro compleanno.

Che cos’è il Bubilab?

Il Bubilab è il laboratorio dei Bubiloons, un nuovo playset per creare e decorare palloncini con all’interno l’esclusivo personaggio Mila, identico a quello della serie animata. Il gioco include 30 palloncini di 5 diversi colori, perline decorative, 5 accessori per i palloncini e tanti adesivi. Il Bubiloon Mila si diverte a creare palloncini colorati tutti da decorare; puoi gonfiarli con il playset o direttamente inserendo il palloncino nella cannuccia e portandola alla bocca del Bubiloon: premendo la sua testa il palloncino si gonfierà. Una volta gonfiati, tutti i palloncini si possono decorare con le palline colorate contenute nel playset. All’interno c’è anche un trono e tante altre divertenti sorprese, per un mondo di colorato divertimento Bubiloons!

Il playset è una novità Natale 2021 ed in vendita nei migliori negozi di giocattoli al prezzo consigliato di 34,90 €.

Le avventure dei Bubiloons

Se volete continuare a divertirvi insieme ai vostri bambini non potete assolutamente perdervi le avventure dei Bubiloons. I simpatici protagonisti dei giochi IMCToys sono sbarcati anche su YouTube e su Frisbee con una serie animata tutta loro dedicata ideale per i più piccoli.

Trovate tutti gli episodi sul canale ufficiale Kitoons.