Caffellatte: Bambina è il nuovo singolo (audio, testo e significato)

“Se parlassi alla me di 15 anni fa le canterei ‘Bambina’, per dirle tutto quello che non ero capace di dirmi”, così Caffellatte descrive il suo ultimo singolo Bambina, in uscita il 9 dicembre.

Il brano, prodotto da Bias, verrà presentato live per la prima volta il 16 dicembre al Kioene Arena in occasione del Tutto Accade tour di Alessandra Amoroso.

Quest’ultima, con Spotify EQUAL, ha unito le forze per sostenere una musica senza genere e con pari opportunità accendendo i riflettori sul gender gap ancora molto evidente nella musica italiana, lanciando un messaggio concreto di condivisione e di supporto. Caffellatte si esibirà durante il concerto di Alessandra proponendo alcuni dei suoi brani.

Ascolta qui la nuova canzone di Caffellatte

Testo Bambina

…

Se c’è Dio non fa per noi

se ti ho fatto male

è per paura di annegare

fermo, voglio respirare

muoio lentamente

mai coerente

mi sento calpestata e non fa niente

non dico niente

Bambina, per i capelli un diavolo

Non posso ricordarlo

mi siedo ai piedi di un letto

fatto in marmo

Bambina, per i capelli un diavolo

Non posso ricordarlo

mi siedo ai piedi di un letto

fatto in marmo

Da me che prendi da me

che pretendi da me

guardo il soffitto aspettandoti

guardo il soffitto aspettandoti

Da me che prendi da me

che pretendi da me

guardo il soffitto aspettandoti

guardo il soffitto aspettandoti

Non posso amare, sono un disastro

una spina nel fianco

torna già Natale

poi non esiste, riparto

tu non resisti

ci siamo infranti

due corpi distanti

siamo distratti

madre attenta

padri codardi

ho smesso di soffrirci

ho smesso di pensarci

Bambina, per i capelli un diavolo

Non posso ricordarlo

mi siedo ai piedi di un letto

fatto in marmo

Bambina, per i capelli un diavolo

Non posso ricordarlo

mi siedo ai piedi di un letto

fatto in marmo

Da me che prendi da me

che pretendi da me

guardo il soffitto aspettandoti

guardo il soffitto aspettandoti

Da me che prendi da me

che pretendi da me

guardo il soffitto aspettandoti

guardo il soffitto aspettandoti

Da me che prendi da me

che pretendi da me

guardo il soffitto aspettandoti

guardo il soffitto aspettandoti

In aggiornamento

Il significato della canzone

Caffellatte, dopo gli ironici Nonchalance e TSO, in questo singolo torna a parlare della Generazione Z e della sua visione del mondo, nello stile diretto e pungente a cui ci ha abituato.

“Ero un’adolescente in guerra e sono andata via di casa perché forse era l’unica cosa che potessi fare- ha spiegato – Questo brano parla di rapporti familiari complicati, anche a causa di un malessere, e di cosa vuol dire tornare a casa dopo anni e sentire ancora sulla pelle le stesse sensazioni di una quattordicenne ingabbiata da se stessa. Parla di senso di colpa e parla di perdono”.

Chi è Caffellatte (biografia)

Nome d’arte di Giorgia Groccia, è scrittrice, attrice e musicista. Ha presentato al festival di Cannes (sezione Short film Corner) un cortometraggio indipendente in cui interpreta la protagonista e per il quale ha scritto la colonna sonora.

Come cantautrice dal 2020 ha pubblicato diversi singoli ed è stata inserita da Spotify Italia nel programma RADAR insieme ad altri nove giovani e promettenti artisti del panorama nazionale.

I suoi singoli più recenti sono TSO, Nonchalance e la collaborazione con Deddy in Non mi fa dormire.

Caffellatte nasce ad Acquaviva Delle Fonti (Ba) e già a 3 anni era il jukebox di casa. La sua passione per la musica nasce durante i viaggi in macchina con il papà verso la Calabria, con la radio che trasmetteva le canzoni del suo primo grande amore, Battiato e Concato. Poi è arrivato il rap e lo studio per la musica e nel 2016 la laurea a Lecce in Scienze e Tecniche Psicologiche.

Il nome Caffellatte nasce per caso quando, su Facebook, Giorgia ha inserito accanto al suo nome questa parola. Ha usato lo stesso nickname su Instagram e da lì in poi tutti l’hanno sempre chiamata con questo nome.