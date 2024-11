Bridget Jones: Un amore di ragazzo, tutto quello che c’è da sapere sul film

Bridget Jones si prepara a tornare con il quarto capitolo della saga cinematografica, Bridget Jones: Un amore di ragazzo. Protagonista ancora una volta Renée Zellweger torna a interpretare il ruolo che ha reso iconica una delle protagoniste più amate della commedia romantica, una donna il cui approccio unico alla vita e all’amore ha ridefinito un intero genere cinematografico. Nata dalla penna di Helen Fielding, Bridget Jones è stata (ed è ancora) un fenomeno letterario e cinematografico che ha contribuito a sdoganare un certo tipo di commedia romantica rendendo popolari termini come “Single”, “Felicemente sposati” e “Cialtronerie sentimentali” nel lessico mondiale.

Diretto da Michael Morris, Bridget Jones: Un amore di ragazzo arriverà al cinema il 27 febbraio 2025.

Il trailer del film

La trama del film

Bridget è di nuovo sola, rimasta vedova quattro anni prima quando Mark è stato ucciso in una missione umanitaria in Sudan. Ora è una madre single, impegnata a crescere da sola Billy, di nove anni, e Mabel, di quattro, trovandosi in uno stato di limbo emotivo e affrontando la vita con l’aiuto dei suoi fedeli amici e persino del suo ex amante, Daniel Cleaver (Hugh Grant).

Pressata dalla sua “Famiglia Urbana” – Shazzer, Jude e Tom, la sua collega di lavoro Miranda, sua madre e la sua ginecologa Dr. Rawlings (il premio Oscar Emma Thompson) – a intraprendere un nuovo percorso nella vita e nell’amore, Bridget torna a lavorare e prova persino a usare le app di incontri, dove presto viene corteggiata da un uomo più giovane e affascinante (interpretato da Leo Woodall, noto per The White Lotus). Nel tentativo di bilanciare lavoro, famiglia e amore, Bridget affronta il giudizio delle mamme perfette a scuola, si preoccupa per Billy che soffre per l’assenza del padre e si imbatte in una serie di incontri imbarazzanti con il razionale insegnante di scienze di suo figlio (il candidato all’Oscar Chiwetel Ejiofor).