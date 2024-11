Dear Santa, tutto sulla commedia natalizia di Paramount+

È in arrivo Dear Santa, la prima commedia natalizia firmata Paramount+. Diretto da Peter e Bobby Farrelly – The Farrelly Brothers il film sarà presentato in esclusiva su Paramount+ negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia e sarà disponibile sul servizio di streaming in Italia il 18 dicembre. Il film sarà anche inserito nella collezione annuale di Paramount+ “Tis the Season For Streaming”, che raccoglie un’ampia e popolare serie di film amati, episodi stagionali di serie originali di successo e speciali festivi per il divertimento di tutta la famiglia.

Nel cast del film vedremo Jack Black, Robert Timothy Smith, Keegan-Michael Key, Brianne Howey, Hayes MacArthur, Post Malone, P.J. Byrne, Jaden Carson Baker e Kai Cech.

Il trailer del film

La trama del film

Dear Santa racconta la storia di un ragazzino (Robert Timothy Smith) che spedisce a Babbo Natale la sua lista dei desideri natalizi con un errore ortografico fondamentale, che provoca l’arrivo di un diabolico Jack Black che porta scompiglio durante le feste. Il film segna il ritorno dei fratelli Farrelly, le esilaranti menti dietro Scemo e più scemo, Tutti Pazzi per Mary e altri ancora. Grazie alla loro ultima collaborazione, che si aggiunge al loro decennale repertorio di film comici scatenati, il Natale andrà “in fiamme”!

