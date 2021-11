Blade Runner diventa una serie tv, a dirlo è Ridley Scott

Blade Runner una serie tv? Avete capito bene. A dirlo è proprio lui, Ridley Scott, regista del capolavoro del 1982 il quale starebbe lavorando a un progetto live action. Secondo quanto riportato da Variety il regista starebbe lavorando a una sceneggiatura tratta dal celebre capolavoro della letteratura cyberpunk Ma gli Androidi sognano Pecore Elettriche? di Philip K. Dick. Lo stesso romanzo che aveva ispirato Blade Runner.

Stando al regista, che si sta preparando a tornare nelle sale con House of Gucci, la sceneggiatura del primo episodio è pronta e, se tutto andrà come previsto, ne saranno scritti altri nove. Un totale di dieci episodi che, a questo punto, non saranno un sequel ma un vero e proprio remake o reboot, a seconda dal taglio che vorranno dare all’operazione.

Come ricorderete infatti un sequel Blade Runner ce l’ha avuto, e anche abbastanza di recente. Stiamo ovviamente parlando di Blade Runner 2049, diretto da Denis Villeneuve che, prima del successo di Dune, aveva rischiato di essere marchiato dalla Warner (tra l’altro produttore di Dune) dal momento che il film non era andato molto bene al box office…

Al momento non sappiamo di più, se non che il regista sarebbe al lavoro anche sulla serializzazione di un altro titolo molto importante della sua filmografia: Alien, che diventerà molto presto una serie tv.

Non ci resta che aspettare per scoprire che piega prenderanno questi progetti. Certo, da una parte potrebbe essere interessante rileggere entrambi, magari destinando il tutto a un pubblico più giovane. Dall’altra parte però il rischio di andare a rovinare un lavoro già pazzesco (tra l’altro fatto dalla stessa persona) è dietro l’angolo… Blade Runner per molti è IL film di fantascienza e ha avuto, e ha tutt’ora, il pregio di aver ispirato un vero e proprio immaginario.

Ridley Scott di questo è consapevole ma, come sanno i fan del film, le molteplici versioni esistenti e le varie director’s cut che si sono susseguite nel corso degli anni lasciano pensare che lo stesso regista abbia sempre inseguito un ideale di perfezione. La stessa che vorrebbe magari raggiungere con una serie tv.