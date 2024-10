Benji e Fede – Rewind: visual video, testo e significato

Rewind di Benji & Fede è una delle tracce del nuovo album, REWIND, in uscita venerdì 25 ottobre.

Testo Rewind di Benji e Fede

Sai, guardarti dopo anni

È come fare il mio più grande salto

E mi schianto

Sai che c’è, io nel frattempo

Ho respirato solamente amianto

Tu che hai fatto

Ma te lo ricordi

Ubriachi in centro a fare le 4

E non ho smesso di farlo

Dicevi che mi amavi

Ma alla fine col tempo

È finita lo stesso

Ma siamo stati noi

La nuova scena

Da sempre in lotta

Come lupo e iena

Quante volte

Mi hai promesso pure il cielo

Io un mare nero, un mare nero

Prometto che ripartiremo

Anche da zero, anche da zero

Solo noi, sempre in guerra

Come gli Oasis

Brucerà anche l’asfalto

Sotto i piedi

Per non guardarci mai più indietro

Indietro torneremo

Rewind, rewind

Indietro torneremo

Rewind, rewind

Ogni tanto ci pensavo

A cosa ti passava per la testa

Che festa

A cercare il posto

In cui si vede il mare dalla finestra

Vai di fretta

Ma te lo ricordi

Che la musica ci spacca la faccia

Come Baggio che calcia

Ma siamo stati noi

La nuova scena

Forse è un azzardo

Ma che fai stasera?

Quante volte

Mi hai promesso pure il cielo

Io un mare nero, un mare nero

Prometto che ripartiremo

Anche da zero, anche da zero

Solo noi, sempre in guerra

Come gli Oasis

Brucerà anche l’asfalto

Sotto i piedi

Per non guardarci mai più indietro

Indietro torneremo

Rewind

Torneremo come torna

Il grande caldo

E ti stavo anche aspettando per

Quante volte

Mi hai promesso pure il cielo

Io un mare nero, un mare nero

Prometto che ripartiremo

Anche da zero, anche da zero

Solo noi, sempre in guerra

Come gli Oasis

Brucerà anche l’asfalto

Sotto i piedi

Per non guardarci mai più indietro

Indietro torneremo

Rewind, rewind

Indietro torneremo

Rewind, rewind

