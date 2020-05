Amici Speciali: Random canta il singolo Chiasso (VIDEO)

Oh, io ti parlo con il cuore in mano

Muoio per rinascere di nuovo

Se ti cerco e non ti trovo

Mi riguardo quelle foto

E di noi ora non ci ricordiamo

E in realtà mica me lo aspettavo

È iniziata come un gioco però non finisce mai più

Un sorriso regalato finalmente

In un mondo dove senza soldi non risolvi niente

Ti ho regalato una rosa, la volta precedente

Ti odio se mi guardi con quell’aria indifferente

Siamo soli da soli, soli se stiamo insieme

Baby, stringimi la mano non voglio più cadere

Un’altro pacco di Camel mentre ripenso a quelle sere sotto le coperte

Con il freddo fuori a guardare la tele