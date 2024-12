Amici 22 dicembre 2024: sfide, ospiti e l’eliminazione di Teodora

La puntata di Amici del 22 dicembre 2024 è stata ricca di emozioni e di sfide, per le mancate pulizie, e quella di Teodora, in sospeso da due settimane a causa di un infortunio che ha riguardato la ballerina.

La puntata che precede la pausa natalizia è iniziata con una sfida di canto tra Vybes e Dreew Beibe, vinta da Vybes grazie alla sua eccellente padronanza del palco. Alessio ha poi affrontato e sconfitto Niccolò in una sfida di ballo, dimostrando una tecnica impeccabile.

La terza sfida ha visto Antonia confrontarsi con Ilaria in una prova di canto, con Antonia che ha prevalso grazie alla sua estensione e alla sua interpretazione emozionante nel suo inedito Giganti.

Tuttavia, la puntata di ieri di Amici 24 non è stata priva di momenti tristi. La ballerina Teodora ha superato una prima sfida, ma ha perso quella immediata voluta da Emanuel Lo contro la ballerina di hip-hop Giorgia. A causa di questa eliminazione, decisa dal giudice esterno Marcello Sacchetta, Teodora è stata visibilmente scossa e delusa, suscitando la commozione e un profondo dispiacere da parte dei suoi compagni. Anche la sua professoressa di riferimento Deborah Lettieri era molto provata per l’accaduto e non è riuscita a pronunciare un discorso in omaggio alla sua ormai ex allieva.

La celebre insegnante Alessandra Celentano, però, ha speso delle parole molto toccanti per Teodora, lodando la sua dedizione e il suo desiderio di migliorarsi. Mentre Rudy Zerbi ha esaltato il suo carattere sempre educato. Un momento particolarmente emozionante è stato la corale di ballo e canto, eseguite in onore della ballerina che ha partecipato alla coreografia natalizia con i compagni.

Ospiti speciali, i Negramaro che hanno regalato al pubblico un’esibizione memorabile con il nuovo inedito Marziani. E voi avete visto la puntata di Amici del 22 dicembre? Cosa ne pensate dell’eliminazione di Teodora?