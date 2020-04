Vedere Sky in streaming (anche gratis): ecco come funziona NowTv!

Conoscete il servizio Now Tv? Se la risposta a questa domanda no, beh, dovreste! Particolarmente in questo periodo di quarantena forzata potrebbe salvarvi la vita, considerati i numerosi contenuti al suo interno! Sky, infatti, ha messo a disposizione gran parte del suo catalogo proprio qui, per tutti quegli utenti che non hanno a disposizione un televisore e vogliono godersi film, serie tv e molto altro ancora in streaming!

Now Tv è una piattaforma di cui già vi avevamo parlato in tempi non sospetti. Grazie alla piattaforma, infatti, molti dei nostri utenti hanno potuto seguire, giusto per fare un esempio, le più recenti stagioni di X Factor.

Il catalogo di Now Tv

Se volete recupeare gran parte dei contenuti disponibili su Sky, anche on demand, Now Tv è il servizio che fa per voi.

Sulla piattaforma troverete tutto quello che vi serve, a seconda delle vostre necessità e interessi, diviso per categoria.

Le categorie di contenuti attualmente disponibli sul catalogo sono:

Orgoglio italiano

Cinema

Serie Tv

Intrattenimento

Sport

Ho i superpoteri

Fuori dal mondo

Forever Young

Curiosità a mille

Ognuno di essi risponde agli interessi di un membro della famiglia diverso. Su Now Tv (così come su Sky) avrete accesso a contenuti per bambini, per adulti, per mamme, per papà, per gli appassionati seriali o per chi si accontenta di un bel lungometraggio. Insomma, la scelta è davvero ampia!!

Le info sulla prova gratuita

Una volta attivato il servizio avrete la possibilità di usufruirne per ben 14 giorni senza pagare un euro! La prova gratuita, infatti, vi perrmetterà di capire se Now Tv fa per voi e se volete proseguire con l’attivazione dell’abbonamento.

Per quanto riguarda la parte di serie tv e intrattenimento, per esempio, vi verrà richiesto il pagamento di 9,99 euro al mese.