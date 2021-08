The Kissing Booth 3: qual è il futuro di Elle e Noah?

Con l’arrivo del terzo capitolo, anche la saga di The Kissing Booth è giunta alla sua conclusione. Se avete già guardato il film sapete quale sarà il futuro dei protagonisti, Elle e Noah, ma forse potreste avere qualche dubbio.

Se non avete visto ancora The Kissing Booth 3 non leggete oltre: SPOILER!

Dopo essersi lasciati per divergenze di punti di vista, Elle e Noah si incontrano 6 anni dopo. Lui è un avvocato di successo mentre lei si sta facendo largo nel mondo dei videogames. È chiaro che tra loro il sentimento non si fosse mai spento e basta una semplice chiacchierata per riaccendere l’interesse. Noah è in partenza per New York, ma promette di farsi sentire e propone un giro in moto una volta che sarà tornato in California.

Il film si conclude proprio con la vista dei due che sfrecciano sullo sfondo di Big Sur, ognuno con la propria moto. Un finale aperto che tuttavia suggerisce una volontà dei due protagonisti di tornare a essere una coppia perché stavolta si sentono entrambi davvero pronti. Questo ci fa pensare che Noah, che nel frattempo aveva ricevuto una proposta di lavoro a New York e un’altra a Los Angeles, possa aver pensato di restare in California.

La saga di The Kissing Booth

Tratta dai romanzi di Beth Reeckles, la saga aveva debuttato sulla piattaforma nel 2018 con il primo film. The Kissing Booth 3 è arrivato in streaming su Netflix a partire dall’11 agosto.

La trama del film

È l’estate che precede l’inizio del college ed Elle si trova ad affrontare la decisione più difficile della sua vita: trasferirsi dall’altra parte del paese con il ragazzo dei suoi sogni Noah o mantenere l’eterna promessa di andare all’università con il suo migliore amico Lee. Quale cuore spezzerà?