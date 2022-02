Sanremo 2022: Tananai canta A far l’amore comincia tu con Rose Chemical

Questa sera su Rai 1, durante il terzo appuntamento con Sanremo 2022 c’è l’interpretazione, da parte di tutti i 25 Artisti in competizione, di una cover. Tananai ha scelto per quest’occasione di eseguire il brano A far l’amore comincia tu in duetto con Rose Chemical.

Il brano della compianta Raffaella Carrà è sicuramente il singolo di maggior successo della cantante, soprattutto fuori dall’ambito nazionale. Subito ristampato già durante il primo mese dalla pubblicazione, visto l’enorme riscontro in Europa e oltre oceano.

Con oltre 20 milioni di copie, grazie al pezzo A far l’amore comincia tu, il disco omonimo è diventato il 45 giri più venduto e conosciuto della soubrette nel mondo.

Il video dell’esibizione della cover di Tananai

Gli artisti, durante questa terza serata di Sanremo 2022, portano una tra le canzoni facenti parte del repertorio italiano ed internazionale degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90 che i concorrenti possono eseguire da soli o insieme ad artisti ospiti di conclamata fama italiani o stranieri.

I cantanti in gara questa sera sono votati dal pubblico con il Televoto; dalla Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web in maniera congiunta, come unica componente di voto; dalla Demoscopica 1000.

I tre sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale sul risultato complessivo della votazione così ripartito: Televoto 34%: Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web 33%; Demoscopica 1000 33%.

La media tra le percentuali complessive di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle suddette 25 canzoni/artisti in gara.

Cosa ne pensate dell’interpretazione di Tananai?