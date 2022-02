Sanremo 2022: Fabrizio Moro canta Sei tu (video e testo)

Fabrizio Moro canta Sei tu per la prima volta nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2022.

Ecco con quali parole TV Sorrisi e Canzoni descrive la canzone portata in gara dall’artista:

Questa volta Fabrizio Moro ha portato in gara a Sanremo una canzone d’amore come si facevano una volta. “Sei tu” è una classica ballata romantica dedicata a «tu che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi». La musa del brano ha saputo riportare a galla un uomo arreso e sconfitto e la canzone è ricca di sincera riconoscenza.

Il video dell’esibizione di Fabrizio Moro a Sanremo 2022

Testo Sei tu di Fabrizio Moro

Sei tu che dai origine a quello che penso

La distanza compresa fra me e l’Universo

Il motivo per cui la mia vita è cambiata

Sei tu che hai visto i miei sbagli ma non l’hai giudicata

E sei tu quel confine fra il giorno e la notte

Dove io mi nascondo con le mie mani rotte

Che continuo a scagliare su un muro che non cade giù

Ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto

Sei tu

Che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi

Sei tu

Il mondo che passa attraverso i miei occhi

E sei tu che mi inietti nel sangue il destino

E accompagni i miei passi come fossi un bambino

Sei la cosa più bella che ho sempre difeso

E hai sconfitto i miei dubbi quando io mi ero arreso

Che ci vuole una forza incredibile per dire buongiorno

Mentre provi a vagare fra te e chi sta intorno

Mi hai visto credere in me e poi non crederci più

Ma l’insistenza di esistere appesi ad un filo sottile

Sei tu

Che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi

Sei tu

Il mondo che passa attraverso i miei occhi

Oggi è un giorno per credere in te

Oggi lasciami senza parole

Voglio vivere i sogni che ho fatto anche se

Hai deciso di essere altrove

Oggi è un giorno per credere in te

Oggi lasciami senza parole

Prendi ancora se vuoi la mia rabbia in affitto

La distanza fra un uomo che ha vinto ed un uomo sconfitto

Sei tu

Che attraversi il mio ossigeno quando mi tocchi

Sei tu

Il mondo che passa attraverso i miei occhi

Sei tu

Il mondo che passa attraverso i miei occhi

Sei tu