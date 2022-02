Sanremo 2022: Elisa canta What a feeling da Flashdance

Questa sera su Rai 1, durante il terzo appuntamento con Sanremo 2022 c’è l’interpretazione, da parte di tutti i 25 Artisti in competizione, di una cover.

Elisa ha scelto per quest’occasione di eseguire il brano What a feeling, tratto dalla colonna sonora del celebre film Flashdance.

Il brano portante della pellicol vinse l’Oscar come miglior canzone del 1983. Composta da Giorgio Moroder (musiche) e Keith Forsey (parole) e interpretata da Irene Cara, non tardò nemmeno a diventare una hit rastrellando anche altri premi tra i quali il Golden Globe.

“Take your passion

And make it happen

Pictures come alive

You can dance right through your life”

L’esibizione integrale è su RaiPlay → https://t.co/TbusZxGOZW@elisatoffoli #WhatAFeeling#Sanremo2022 pic.twitter.com/cARtgYduFS

— Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 4, 2022