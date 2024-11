Pinguini Tattici Nucleari: Islanda è il nuovo singolo

Pinguini Tattici Nucleari annunciano il nuovo singolo, Islanda, in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 15 novembre per Epic\Sony Music Italy.

“Islanda è un viaggio che non sai dove ti porterà. Tutti viaggiano per motivi diversi: chi per abbracciare una nuova vita, chi per superare qualche trauma, chi per noia e chi per coraggio. Quando parti e te ne vai perché vuoi lasciarti alle spalle qualcuno, tutto ha un sapore diverso. Islanda parte da questa consapevolezza ed è dedicata a chi viaggia per dimenticare, o per meglio dire per creare nuovi ricordi. Noi stessi siamo stati in Islanda tutti insieme come band ed è stato un viaggio unico. Così abbiamo deciso di scriverci una canzone, che sarà anche un po’ malinconica ma che di sicuro non ha paura dei nuovi inizi” ha raccontato la band.

Islanda anticipa Hello World, l’attesissimo nuovo disco in uscita venerdì 6 dicembre per Epic\Sony Music Italy in fisico nei formati CD, CD autografato, LP picture, LP colorato, LP colorato autografato e in digitale. QUI puoi trovare il link al pre-order del disco.

I brani di Hello World, tra cui i nuovissimi Romantico ma muori e Islanda, saranno i protagonisti del TOUR STADI 2025, la nuova avventura live che li vedrà impegnati dal prossimo 7 giugno per 9 imperdibili appuntamenti.

Questo disco si può quindi interpretare anche come un rinnovato e caloroso saluto dalla band a tutto il resto del mondo.

Il debutto negli 11 stadi ha segnato il 2023 come l’anno d’oro del gruppo, con il pieno di sold out anche nel 2024, per 33 date.

I Pinguini Tattici Nucleari ora si preparano a cavalcare il 2025 con un nuovo, attesissimo tour, organizzato e prodotto da Magellano Concerti. Le prevendite del tour sono già disponibili QUI.

