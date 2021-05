Natalia Gordienko: video, testo e traduzione di Sugar | Esc 2021

Natalia Gordienko è stata scelta dal suo paese d’origine, la Bulgaria, per partecipare all’Eurovision Song Contest 2021. A ESC 2021, dunque, il cantante si presenterà con il brano Sugar..



L’Eurovision Song Contest 2021, dopo la cancellazione dell’evento dello scorso anno causa Covid-19, si terrà dal 18 al 22 maggio prossimi all’Ahoy Rotterdam, in Olanda.

Alla competizione vi ricordiamo parteciperanno anche i nostri Maneskin. Il gruppo si presenterà in gara con il brano Zitti e buoni, vincitore del Festival di Sanremo 2021.

Qui sotto trovate video, testo e traduzione di Sugar di Natalia Gordienko!

Natalia Gordienko - SUGAR - Moldova 🇲🇩 - Official Music Video - Eurovision 2021

Testo

Traduzione

[Verse 1] I can’t explain it but there’s something going onA crazy energy inside of meFirst just a tingle, then it turned into a burnLike fire in my blood [Pre-Chorus] And now I hear my body talk, talk, talkA taste is all, all I needAnd I’m about to climb the wallsNo way I’ll be alone tonight [Chorus] Come over, come overI’m over doing without youCome over, come overHey lover, give me some sugar [Verse 2] Got me addicted, so you can’t take it awayGet me all satisfied[Pre-Chorus] And now I hear my body talk, talk, talkA taste is all, all I needAnd I’m about to climb the wallsNo way I’ll be alone tonight[Chorus] Come over, come overI’m over doing without youCome over, come overHey lover, give me some sugar [Bridge] Just took a little kiss to show how I was missing outCompared to you no one has anything to brag aboutYour lips are honey-sweet, I feel it to my kneesNow I want only one sugar, sugar on my tongueI need your kisses baby, gotta keep ’em comingOh-oh, oh-oh, oh-oh [Outro] Sugar

Non riesco a spiegare ma qualcosa sta accadend0

un’energia folle dentro di me

prima solo un prurito, poi è diventato un’ustione

come fuoco nel mio sangue

vieni, vieni fai un salto

sono stanca di fare a meno di te

vieni, fai un salto

hey tesoro, dammi un po’ di zucchero

mi hai reso dipendente, così non lo puoi eliminare

mi hai soddisfatta

mi hai soddisfatto

e adesso io sento il mio corpo parlare, parlare, parlare

un assaggio è tutto, tutto quello di cui ho bisogno

e io sto per superare i muri

non esiste che rimarrò da sola stanotte

vieni, vieni fai un salto

sono stanca di fare a meno di te

vieni, vieni fai un salto

hey tesoro, dammi un po’ di zucchero

ho preso solo un piccolo bacio per mostrarti tutto quello che mi stavo perdendo

rispetto a te, non c’è nulla di cui vantarsi

le tue labbra sono calde e dolci, io lo sento nelle ginocchia

adesso io voglio solo uno zuccherino, zuccherino sulla lingua

ho bisogno dei tuoi baci babi, devo farli arrivare

oh oh oh oh

Zucchero