Mattiz: lo youtuber raggiunge un milione di iscritti sul canale!

Mattiz, pseudonimo di Mattia Stagni, dopo appena tre anni, raggiunge quota un milione di iscritti sul suo primo canale YouTube. Il giovanissimo youtuber, poche settimane fa, ha posato le fondamenta del suo progetto. Come saprete, lo youtuber sogna di far diventare il suo canale YouTube il più grande canale di videogiochi italiano.

Appena maggiorenne, mentre porta a termine la maturità, Mattiz divide la vita con Corinna, con la quale tanto per cambiare ha aperto un canale YouTube chiamato “Ninna e Matti”.

Il primo canale è “Mattiz”, con cui lo youtuber ha raggiunto un milione di iscritti. Il canale è interamente dedicato a video e tutorial sui videogiochi più in voga tra i suoi coetanei.

Il secondo è quello con la sua ragazza Corinna e si chiama “Ninna e Matti” (mezzo milione di iscritti in solo un anno) ed è dedicato a tematiche quotidiane della convivenza, alle varie challenge tra i due e alla preparazione della maturità.

Il terzo canale, chiamato “Mattia Stagni”, invece è dedicato a raccontare esperienze di vita e formazione con un tono divertente e con tanta passione.

Quella per YouTube nel tempo è diventata più che una passione! Mattia Stagni è un perfezionista e non conosce la parola secondo posto, deve eccellere in ogni settore della vita. Ama la rap/trap (il suo cantante preferito è Tha Supreme), leggere libri di formazione personale (il suo motto è esci dagli schemi) instancabile lavoratore, ama sperimentare e scoprire cose nuove. Segni particolari: divoratore di carbonara!

