Chi è Manuel Matteo Bortuzzo, la stella del mezzofondo che sognava le Olimpiadi di Tokyo?

Manuel Mateo Bortuzzo è la stella del mezzofondo che ha vissuto un dramma nello sport italiano. È nato a Trieste nel 1999, a soli 19 anni si è trovato a rimodulare la sua esistenza in vista di un percorso senza avere più certezze.

Dal Veneto, Manuel Bortuzzo si è trasferito a Ostia per inseguire il suo sogno, in ottica olimpionica.

Possiede un carattere forte e determinato, il suo, ancora di salvezza anche durante la peggiore pagina della sua vita.



I primi di febbraio del 2019, purtroppo, la sia vita è cambiata per sempre durante una serata in compagnia di Martina, la sua fidanzata e di altri amici. È stato ferito durante una sparatoria, forse per uno scambio di persona, è rimasto paralizzato e ha visto sfumare il suo sogno: quello di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo.

Non si sanno molte cose riguardo la sua vita privata, perché sia su Instagram sia su Facebook ha sempre preferito non mostrare gli affari personali e tenerli in disparte.

È una persona riservata, solare e capaci di grandi sacrifici in nome del suo amore per il suo sport: il nuoto.

