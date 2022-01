Machine Gun Kelly e Meghan Fox si sposano: il video della proposta

Machine Gun Kelly e Megan Fox si stanno per sposare, come annunciato da entrambi sui loro profili Instagram.

L’attrice, in particolare, ha condiviso il video della proposta in cui l’artista si inginocchia e le chiede di sposarlo.

Il video è accompagnato da questo commento nella caption del post: “Nel luglio del 2020 ci siamo seduti sotto questo albero banyan, abbiamo chiesto la magia. Eravamo ignari del dolore che avremmo affrontato insieme in un periodo di tempo così breve e frenetico. Ignari del lavoro e dei sacrifici che la relazione ci avrebbe richiesto, ma inebriati dall’amore e dal karma. Un anno e mezzo dopo, dopo aver attraversato l’inferno insieme e aver riso più di quanto avessi mai immaginato, mi ha chiesto di sposarlo. E proprio come in ogni vita prima di questa e come in ogni vita che la seguirà, ho detto di sì. E poi ci siamo bevuti il sangue a vicenda”.

Il rapper dal canto suo, ha condiviso l’immagine dell’anello (con uno smeraldo e un diamante incastonati). Il musicista ha spiegato di aver scelto entrambe le pietre perché sono questi i preziosi minerali che più rappresentano la loro coppia.

Megan e Colson Baker (questo il vero nome del rapper) si sono conosciuti un anno e mezzo fa sul set di un film in cui hanno recitato insieme.

È stato un vero e proprio colpo di fulmine e da allora non si sono più separati. L’attrice ha partecipato, inoltre, al video musicale di Machine, Bloody Valentine, e questo ancor prima di rendere la relazione ufficiale, cosa che è avvenuta a giugno dello scorso anno.

Megan Fox si era appena separata dall’attore Brian Austin Green (con cui ha avuto tre figli) mentre Machine Gun Kelly aveva messo fine a una precedente relazione da cui ha avuto una bambina.