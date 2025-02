Lentamente di Irama a Sanremo 2025: testo e video esibizione

Tv Sorrisi e Canzoni ha rilasciato il testo di Lentamente che Irama canta al Festival di Sanremo 2025.

Ha concluso lo scorso anno con un concerto sold out all’Unipol Forum di Assago, ora Irama, uno degli artisti di maggior successo nell’attuale panorama musicali italiano, inaugura il 2025 con una serie di novità tra cui un appuntamento live: il 2 ottobre tornerà all’Arena di Verona portando tutte le sue hit.

Testo Lentamente di Irama

Non ti ricordi che

Sei stata tu crudele, crudele, crudele

Fredda come la neve, la neve, la neve

Perché era solo una scusa l’idea

Che tra noi era soltanto sesso

Come se tu

Almeno tu

Col tuo profumo d’estate

Tornassi un attimo

E c’è qualcosa che ti agita

Smetti di piangere mi guardi che sei fradicia

E mi strattoni mentre mi tiri la manica

Cerco il tuo sguardo ma ti giri dall’altra parte

Ma non so più come dirtelo

Vederci appuntamenti nascosti in ristoranti costosi

Ma non cambia niente

Lentamente si sta spegnendo

Ogni fottuto sentimento

È meglio fare l’amore se l’amore è un incendio

Speravi che i sensi di colpa finissero

Ma torneranno quando tornerò

E il tuo sorriso mi mastica

Ballavi nuda su una canzone classica (na na na)

Non te ne accorgi che hai distrutto tutto lentamente

Ho distrutto tutto lentamente

Tu

Almeno tu

In quella notte d’estate

Tornassi un attimo

E c’è qualcosa che ti agita

Smetti di piangere mi guardi che sei fradicia

E mi strattoni mentre mi tiri la manica

Cerco il tuo sguardo ma ti giri dall’altra parte

Ma non so più come dirtelo

Vederci appuntamenti nascosti in ristoranti costosi

Ma non cambia niente

Lentamente si sta spegnendo

Ogni fottuto sentimento

Non vedi che

Quando mi guardi davvero negli occhi

Non sai se scappare restare

Se hai voglia

Ma dimmi che sono lontano anni luce

Lontano da te

E te lo si legge dagli occhi che mi odi

E se in amore non soffri, non sogni, non corri, non so innamorarmi di te

Lentamente

Si sta spegnendo

Ogni fottuto sentimento

Ogni fottuto sentimento

Significato

Lentamente, il brano che Irama porta al Festival di Sanremo, è stato scritto dall’artista stesso (ovvero Filippo Maria Fanti) con Blanco e Michelangelo alla produzione: “Con questo brano canto un amore viscerale che si distrugge lentamente da entrambe le parti fino a sgretolarsi. Lentamente è una canzone diversa per me, con un testo crudo e allo stesso tempo trasparente che mi mette a nudo”.