La regina di cuori: il corto di Thomas Turolo sarà presentato a Venezia

Sarà presentato in anteprima a Venezia 78 il cortometraggio La regina di cuori. Il film è un progetto transmediale vincitore della terza edizione del contest La Realtà che “non” Esiste, ed è scritto e diretto da Thomas Turolo.

Costituito da quattro versioni differenti, La regina di cuori si propone come un contenuto altamente innovativo. In particolare si contano: una versione lineare (diretto da Thomas Turolo), una versione in VR360 (diretto da Diego Capitani), un social movie (diretto da Emalloru – Emanuele Malloru) e un video mapping narrativo (realizzato da Direct2Brain e che sarà presentato il 19 settembre al Palazzo dei Congressi a Roma).

Il corto è interpretato da Beatrice Vendramin, Maria Sole Pollio, Cristiano Caccamo e con la partecipazione straordinaria di Giuseppe Battiston. Il topic riguarda un tema tristemente attuale tra i giovanissimi; quello delle challenge on line.

La colonna sonora è di Aka7even con i brani “Mi manchi” e “Black”. Ambassador del progetto Il Campione del Mondo dell’82, Antonio Cabrini.

La regina di cuori sarà disponibile per la visione anche su RaiPlay.

La trama del corto

Alice ha 18 anni ed ha paura di addormentarsi. Ogni notte rivive lo stesso incubo, fatto di corse senza fine, di terribili sfide in cui affronta un’inquietante Regina di Cuori. L’arte, gli amici, il suo ragazzo sembrano non poterla aiutare a superare un incubo profondamente legato al suo passato. Quando le ferite diventano cicatrici? Le cicatrici possono scomparire?

Il contest La Realtà che “non” Esiste, segue un filo conduttore che attraverso le varie edizioni indaga il mondo giovanile affrontandone problematiche e temi attinenti.

Per questa edizione la nuova sfida lanciata agli sceneggiatori del futuro, è stata quella di raccontare il controverso mondo del digitale partendo dai rischi e dalle minacce nascoste in rete per arrivare alle sue potenziali risorse e opportunità.