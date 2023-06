Irama e Rkomi annunciano No stress, il loro primo album insieme

Irama e Rkomi hanno appena annunciato una super collaborazione e questa volta non si tratta di un singolo, come è avvenuto in passato.

I due artisti stanno per rilasciare infatti il loro primo joint album. Il progetto è intitolato No Stress, in uscita il 7 luglio per Warner Music Italy/Island Records, disponibile da oggi in pre-save e in pre-order.

Un progetto fortemente voluto dai due artisti, che sono legati da una lunga e proficua collaborazione in 5 gocce e Luna piena, entrambe certificate quadruplo platino.

I due rapper sono accomunati anche da una solida amicizia, cementata durante la partecipazione al game show Celebrity Hunted 3, in onda nel 2022, a cui hanno partecipato in coppia.

Irama e Rkomi si mettono ora alla prova, alla ricerca di nuovi stimoli e ispirazioni in un album che è un viaggio in un universo sonoro ricco e senza confini.

I due rapper promettono che il progetto si estenderà al di là della stagione musicale attuale e delle barriere geografiche, mentali o temporali, esplorando i sound di tutto il mondo e di ogni epoca.

Per quanto riguarda il disco verrà annunciato presto un primo singolo, ma sono previsti anche diversi progetti in coppia per il futuro.

Potrebbe interessarti anche:

Il video e il testo di 5 gocce

Cosa vi aspettate dall’album di Irama e di Rkomi?