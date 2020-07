Una brutta notizia sconvolge il mondo dei creators britannici. Youtube e il mondo intero devono dire addio a Nicole Thea, youtuber appena 24enne morta insieme al piccolo che portava in grembo pochissime ore fa.

La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno, confermata dalla famiglia di Nicole Thea con un comunicato stampa, il peggiore che avrebbero mai potuto sognare di scrivere nella loro vita.

Ecco il messaggio con cui la famiglia di Nicole Thea ha confermato la morte della youtuber e del suo piccolo:

A tutti gli amici e sostenitori di Nicole è con grande dolore che devo informarvi che Nicole e suo figlio di nome Reign, sono morti tristemente sabato mattina. I nostri cuori sono spezzati e stiamo lottando per cercare di affrontare quanto è accaduto.

Almeno per il momento non sono date sapere le reali cause della morte di Nicole, che si era fatta apprezzate su Youtube proprio per il delicato racconto della sua gravidanza.

Sul suo profilo Youtube, Nicole vantava quasi 90.000 iscritti. Il canale era diventato per lei uno spazio per raccontare tutte le emozioni e le sensazioni di una donna pronta a diventare mamma per la prima volta. Qui sotto trovate il suo racconto legato alle difficoltà che aveva riscontrato durante la gravidanza.





THE WORST THING ABOUT MY PREGNANCY! FT. RESHINE HAIR

Nicole e il compagno, a sua volta artista e creator, avevano annunciato l’arrivo del loro primo figlio lo scorso aprile, con un video su Instagram. A quanto pare, il canale della youtuber sarà aggiornato in base alla programmazione già fissata da Nicole prima della sua dipartita. Ci stringiamo in un ideale abbraccio virtuale alla sua famiglia in queste ore così difficili.