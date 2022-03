I Sette Mariti di Evelyn Hugo diventerà un film per Netflix

Dopo essere diventato un vero e proprio caso in libreria e sui social, I Sette Mariti di Evelyn Hugo diventerà un film. Deadline ha annunciato in esclusiva che il romanzo di Taylor Jenkins Reid sarà adottato per Netflix dalla sceneggiatrice di Little Fires Everywhere, Liz Tigelaar.

Il libro è stato al primo posto della classifica del New York Times Bestseller per 54 settimane e ha avuto una seconda popolarità quattro anni dopo l’uscita grazie ad uno straordinario successo tra i booktoker di TikTok. Il libro racconta la storia della leggenda di Hollywood Evelyn Hugo che ha scelto la giornalista alla prime armi Monique Grant, per raccontare la sua vita.

Evelyn narra le sue avventure nella Golden Age odiHollywood, la sua scalata al successo ed i suoi sette matrimoni, rivelando incredibili segreti e bugie. Ma rimane una domanda: Perchè ha scelto proprio Monique?

Prima di essere opzionato da Netflix, I Sette Mariti di Evelyn Hugo doveva diventare una serie tv per il canale americano Freeform (di proprietà della Disney), ma evidentemente le cose non sono andate a buon fine. Ancora non ci sono notizie ne sulla possibile data di uscita ne sul cast, ma vi terremo informati.

Di cosa parla I Sette Mariti di Evelyn Hugo:

Dopo anni lontano dai riflettori, la ex “divina” di Hollywood Evelyn Hugo, autentica leggenda cinema, è finalmente pronta a raccontare la sua verità. E anche quella sui suoi sette mariti, ovviamente. Per farlo, sceglie Monique Grant, una giornalista semi-sconosciuta. La più stupefatta è proprio Monique: perché proprio lei? E perché proprio ora? Si dà il caso che per la reporter non sia proprio un gran momento: dopo pochi mesi dal matrimonio il marito l’ha lasciata, e a trentacinque anni la sua vita professionale sembra già arrivata a un punto morto.

Il compito di scrivere la biografia di Evelyn Hugo potrebbe essere l’occasione che aspettava per dare una svolta alla sua carriera. E così, nel lussuoso appartamento di Manhattan dell’attrice, Monique ascolta affascinata le parole di Evelyn: dagli esordi nella Los Angeles degli anni Cinquanta fino alla scelta di ritirarsi dalle scene trent’anni dopo, passando per i numerosi matrimoni, l’attrice rivela una storia di feroce ambizione, amicizia inaspettata, e un grande amore proibito. Monique si sente sempre più vicina all’iconica star: a mano a mano che il racconto di Evelyn si avvicina al termine, appare evidente che le loro vite sono legate in modo drammatico e inesorabile