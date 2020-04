Il 23 aprile si celebra la Giornata Internazionale del Libro, una ricorrenza molto importante per tutti i topi da biblioteca. L’evento, promosso dall’Unesco, ha ovviamente l’obiettivo di avvicinare quante più persone alla lettura e al patrimonio letterario italiano e internazionale.

Le possibilità a vostra disposizione, ovviamente, sono infinite. E il periodo di quarantena, di certo, vi lascia molto più tempo per dedicarvi alla lettura e anche per selezionare quali libri possano essere più adatti a voi.

Siete più tipi da romanzo giallo o da horror? Libro romantico con lieto fine oppure tragico? Qualunque sia la vostra scelta il bello è che oggi come oggi avete la possibilità di ordinare i libri che più vi incuriosiscono online facendoveli spedire comodamente a casa. Ma non solo!

Online sono infatti disponibili tante, tantissime offerte speciali per godersi al meglio la Giornata Mondiale del Libro! Qui sotto trovate tutte le offerte migliori per avvicinarvi alla lettura!

Amazon: libri e Kindle!

Amazon vi permette di ordinare libri online e praticamente qualunque tipo di categoria di prodotti.

Qui sotto per esempio potete acquistare la saga di Harry Potter, quella di The Hunger Games e di After!

















Ma c’è di più! Sulla piattaforma trovate tantissime offerte speciali se siete appassionaati di lettura o volete spingere i vostri amici a leggere! Su Amazon è infatti possibile acquistare Buoni regalo per i vostri amici e leggere libri in formato Kindle! Qui sotto potete per esempio attivare la prova gratuita di Amazon Kindle!

La Feltrinelli

Un altro sito con un catalogo sterminato di libri per la Giornata Mondiale del Libro è la Feltrinelli. Sul sito di La Feltrinelli è tutt’ora attiva una super promozione che vi permetterà di ordinare libri praticamente a metà prezzo!

Feltrinelli, inoltre, fino al 30 settembre vi concede lo sconto del 10% su film, serie tv, cd, vinili, giocattoli, eBook e tanto altro!

Libraccio

In occasione della Giornata Internazionale del Libro 2020 potrete attivare anche le offerte di Libraccio, valide anche per prodotti di cartoleria!