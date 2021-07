Elodie esordisce al cinema nel film di Pippo Mezzapesa

Elodie sta per esordire al cinema. La cantante sarà la protagonista del nuovo film di Pippo Mezzapesa, Ti mangio il cuore, tratto dall’omonimo romanzo-inchiesta, firmato da Carlo Bonini e Giuliano Foschini.

Il film è scritto dal regista con Antonella Gaeta e Davide Serino e prodotto da Indigo Film con Rai Cinema. Le riprese inizieranno in autunno.

Queste le parole del regista:

“Elodie è forza, istinto, bellezza. Quello che cercavo per un personaggio all’incrocio bruciante dei sentimenti. Sono felice che cominci con me questo nuovo percorso.”

Queste le parole di Elodie:

Quest’esperienza significa abbattere un altro muro e darmi la possibilità di scoprire un mondo per me ancora inesplorato, crescere, conoscermi meglio e continuare a imparare. Sono emozionata e onorata di prendere parte al nuovo progetto di Pippo Mezzapesa.

Quello che c’è da sapere su Elodie

Elodie è un’artista completa, capace di fare entertainment non solo attraverso la musica. Il suo percorso professionale, iniziato con una fase di studio e sperimentazione nel repertorio pop jazz, l’ha portata a cimentarsi nel tempo con stili e generi diversi tra loro che ne sottolineano la grande versatilità e il talento.

Raccolti all’interno dell’ultimo progetto discografico “This is Elodie” (2020), certificato disco di platino, sono presenti: “Nero Bali” (2018), certificato doppio disco di platino, diventato una hit in poche settimane; “Pensare male” (2019), disco di platino, e “Margarita” (2019), doppio disco di platino, entrambe in grado di dominare le classifiche radiofoniche e di stream per più settimane consecutive; “Andromeda” (2020) disco di platino, brano con cui ha partecipato in gara alla 70° edizione del Festival di Sanremo e “Guaranà” (2020), doppio disco di platino.

Il 2020 si chiude con due importantissimi risultati, “This is Elodie” è il disco di un’artista femminile più venduto dell’anno ed Elodie è l’artista femminile più ascoltata su Spotify Italia. Ad oggi la sua produzione discografica supera 600 milioni di stream, 300 milioni di visualizzazioni e oltre 850 mila copie vendute tra singoli e album. Nel 2021 co-conduce la seconda serata del Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus. Attualmente è al lavoro sul nuovo album, il cui primo singolo uscirà a settembre.