Dal 17 aprile approda su Sky Atlantic e Now Tv una nuova produzione internazionale, Diavoli. Tratta dal best seller “I diavoli” di Guido Maria Brera (edito da Rizzoli), Diavoli vedrà come protagonisti Alessandro Borghi, Patrick Dempsey e Kasia Smutniak.

L’appuntamento è per il 17 aprile dalle 21.15 su Sky Atlantic (anche in 4K HDR con Sky Q satellite) e su NOW TV. Sarà ovviamente disponibile on demand. Dopo la première in Italia Diavoli debutterà nei prossimi mesi anche negli altri Paesi del gruppo Sky e in Francia

Guarda il trailer:

DIAVOLI | Trailer Ufficiale

Di che cosa parla Diavoli:

La storia ruota attorno al profondo legame tra i due protagonisti: da un lato l’italiano Massimo Ruggero (interpretato da Alessandro Borghi), perfetto esempio di self-made man che dopo una rapidissima carriera cominciata dal basso è diventato lo spregiudicato e geniale Head of Trading di una delle più importanti banche di investimento del mondo, la New York -- London Investment Bank (NYL); dall’altro Dominic Morgan (interpretato da Patrick Dempsey), americano, fra gli uomini più potenti della finanza mondiale, CEO della banca e mentore di Massimo.

Il sodalizio tra i due inizierà a sgretolarsi quando, a causa dei segreti di Dominic, Massimo si troverà coinvolto in una guerra intercontinentale nascosta dietro ad eventi apparentemente slegati come lo scandalo Strauss-Kahn, la guerra in Libia e la crisi europea. Una guerra silenziosa, combattuta sotto ai nostri occhi attraverso l’arma più potente di tutte: la finanza. E la posta in gioco è la vita di milioni di persone. Massimo dovrà scegliere: continuare a fidarsi del suo mentore o provare a fermarlo?

Accanto a Borghi e a Dempsey, Kasia Smutniak interpreterà Nina, l’aristocratica, sofisticata e determinata moglie di Dominic Morgan, al quale è unita da sentimenti, interessi e da un dolore che non passa.