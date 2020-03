Il Coachella 2020 cancellato causa Coronavirus? Ecco gli aggiornamenti

Esiste ad oggi la concreta possibilità che il Coachella 2020, uno dei più importanti festival al mondo, venga canccellato. Inutile allarmarsi per il momento,ma non c’è dubbio che la situazione sia molto seria.

Ovviamente, i motivi dietro la possibile cancellazione del Coachella 2020 sono legati al dilagare del Coronavirus nel mondo. Il Covid-19 sta infatti stravolgendo i piani di tutti gli organizzatori di eventi e concerti in giro per il mondo. E questo, ovviamente, vale anche al di fuori delle cosiddette zone rosse come l’Italia.

A riportare le indiscrezioni sulla cancellazione del Festival è TMZ. Il magazine riporta infatti la dichiarazione di un medico della Riverside County, dove si dovrebbe tenere l’evento. Nelle scorse ore, infatti, le autorità hanno dichiarato la positività di un paziente della zona al Coronavirus.

Si sta cercando di capire, dunque, quali e quanti contatti l’individuo contagiato abbia avuto nelle ultime ore. Per il momento, per fortuna, la zona non è stata dichiarata a rischio, ma le cose (e noi italiani lo sappiamo bene) potrebbero cambiare da qui alle prossime ore.Il Coachella 2020, di cui vi avevamo parlato qui, si dovrebbe idealmente tenere nei due weeend dal 10 al 19 aprile prossimi. Al Festival sono confermati artisti del calibro di, in veste di headliners.

Ad oggi, perlomeno in italia, le disposizioni di sicurezza impediscono assembramenti di persone almeno fino al prossimo 3 aprile. La speranza è che questa quarantesa forzata possa aiutarci a contenere la diffusione del virus.

Il Coachella 2020, fra l’altro, non è nemmeno l’unico evento a rischio cancellazione causa Coronavirus. Ci sono infatti ancora grossi dubbi anche sullo svolgimento regolare dell’Eurovision Song Contest 2020, in programma a maggio a Rotterdam. Per quanto riguarda entrambi gli eventi, in ogni caso, gli organizzatori non hanno ancora confermato né smentito alcuna voce.