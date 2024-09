Cime Tempestose: annunciato il film con Margot Robbie e Jacob Elordi

Margot Robbie e Jacob Elordi reciteranno insieme nel nuovo adattamento cinematografico di Cime Tempestose diretto da Emerald Fennel. A rivelare la notizia è Deadline, che sottolinea che questa non è la prima volta che i tre collaborano insieme. La casa di produzione di proprietà di Margot Robbie, LuckyChap, ha infatti prodotto entrambi i film di Emerald Fennel l’ultimo dei quali, Saltburn, vedeva nel cast proprio Jacob Elordi. Anche questo film vedrà tra i produttori LuckyChap insieme a MRC.

Cosa sappiamo del nuovo film di Cime Tempestose

Annunciato qualche mese fa dalla stessa Emerald Fennel, Cime Tempestose è un nuovo adattamento del classico di Emily Brontë che è stato più volte trasposto al cinema. Sebbene al momento non ci siano dettagli in merito al nuovo film possiamo dedurre – tenendo in considerazione la scelta degli attori, che la regista non ha in mente di procedere con un adattamento fedele del materiale originale. Margot Robbie è infatti molto più grande di quanto dovrebbe essere il suo personaggio, Catherine, mentre Jacob Elordi è senza dubbio più giovane di quanto non fosse Heathcliff.

Il romanzo di Emily Brontë

Pubblicato nella prima nel 1847 sotto pseudonimo successivamente nel 1850 in un’edizione postuma, Cime Tempestose è l’unico romanzo di Emily Brontë che narra di un’amore tormentato e impossibile capace di distruggere le vite dei protagonisti. Innovativo per la scrittura e i temi trattati, il romanzo mette al centro le emozioni, positive e negative, dei protagonisti sullo sfondo della brughiera inglese.