Il web è esploso per un’altra reunion durante questa quarantena. Il cast di Casi Angels (in italiano lo ricorderete con il titolo di Teen Angels) si è riunito sui social dopo che la serie è stata rimessa in onda in Argentina. Un successo incredibile che ha portato gli attori della serie non solo a veder crescere in modo esponenziale il loro numero di follower ma anche a richiedere a gran voce una reunion.

Subito accontentati i fan e così Lali Esposito che interpretava Marianella “Mar” Talarico Rinaldi e Peter Lanzani nei panni di Thiago Bedoya Agüero hanno organizzato una live su Instagram dove hanno anche cantato.

Ecco il video della reunion di Casi Angels

Sinossi della serie

La serie tratta tantissimi argomenti molto importanti come l’inquinamento, lo sfruttamento minorile ma anche i più comuni problemi adolescenziali.

La storia racconta di un gruppo di ragazzi orfani maltrattati e costretti a rubare dai direttori della fondazione in cui vivono. Una serie a metà tra problemi reali del mondo e il fantascientifico e anche un po’ di telenovela argentina. In Latino America è considerata una delle serie televisive per adolescenti migliori mai prodotta. In Italia invece, andata in onda su Cartoon Network e su Boing ha subito numerosi taglie di scene per alcune immagini considerate poco adatte a un pubblico di giovanissimi.

E voi eravate fan della serie Casi Angels? Vi piacerebbe rivederlo in tv?