Artemis Fowl: intervista a Lara McDonnell che interpreta Spinella Tappo

Artemis Fowl, film tratto dal primo romanzo di Eoin Colfer, è arrivato su Disney+. Diretto da Kenneth Branagh, il film vede nel cast il giovane Ferdia Shaw, nei panni del protagonista. A fianco a lui Lara McDonnell, Josh Gad, Tamara Smart, Nonso Anozie, Josh McGuire, Nikesh Patel, Adrian Scarborough, Colin Farrell e Judi Dench.

Oggi vi proponiamo una bella intervista con Lara McDonnell, che in Artemis Fowl interpreta Holly Short (Spinella Tappo nella versione italiana).

Chi è Lara McDonnell

Lara ha debuttato nel 2014 nel film indipendente “Love, Rosie”, interpretando la giovane protagonista Rosie al fianco di Lily Collins e Sam Claflin. In seguito, battendo centinaia di giovani attrici, e è stata la prima interprete irlandese a recitare il ruolo principale di Matilda nel musical di successo del West End “Matilda The Musical” durante la stagione teatrale 2015-2016, un ruolo che ha ripreso brevemente a dicembre 2016.

Altri suoi progetti includono l’interpretazione di una giovane Anne Brontë nel film televisivo della BBC “To Walk Invisible”, scritto e diretto da Sally Wainwright, e Alannah nel film indipendente irlandese “The Delinquent Season” con Cillian Murphy.

Leggi l’intervista con Lara McDonnell a proposito di Artemis Fowl

Raccontaci, come sei venuta a conoscenza di questo ruolo? Conoscevi i libri di “Artemis Fowl”?

Ho letto i libri quando avevo forse 10 anni perché avevo appena finito i libri di “Harry Potter” e cercavo un’altra lettura magica.

Il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto che mi avrebbero fatto un’audizione, ma poi ho capito che era per il ruolo di Holly Short; è stato allora che ho capito che questo film sarebbe stato assolutamente grande. Ho fatto un’audizione a Dublino e poi siamo venuti a Londra dove ho incontrato Ferdia (Shaw) per la prima volta. Dopodiché abbiamo fatto dei test screen presso i Longcross Studios fuori Londra e poi ho scoperto di aver ottenuto la parte ed ero fuori di me. Non posso dirti quanto la volessi… La volevo davvero tanto! Ero una grande fan dei libri e sapevo che era un progettoper la Disney, quindi ero consapevole che si sarebbe trattato di un grande progetto.

Come è stato lavorare con Kenneth Branagh?

Lo conoscevo principalmente come Gilderoy Allock nei film di “Harry Potter”, dal momento che sono grande fan della saga. Sapevo che aveva fatto un sacco di teatro, che aveva fatto Shakespeare e che aveva diretto “Cenerentola” e “Thor”, che mi piacciono moltissimo, quindi ero davvero eccitata perché sapevo che sarebbe stato davvero fantastico.

Sapevo che sarebbe stato in grado di dare vita a questa storia. È incredibile come regista… ci dà indicazioni mentre giriamo, così da farci capire come dobbiamo interagire sulla scena, il che aiuta davvero, perché nella vita reale stai reagendo a ciò che sta accadendo, e quando ti parla è come se stesse realmente accadendo. Ha visioni incredibili e ha sempre nuove idee.

Parlaci del tuo personaggio Holly Short

Dunque Holly è una fata di 84 anni ed è una specie di ufficiale di polizia del mondo sotterraneo delle fate. Adora l’azione ed è un po ‘ribelle. Quando la incontriamo non è nelle condizioni migliori. È un po ‘sola, ma l’ha accettato. Viene messa nel trasporto di prigionieri, che è un lavoro assordante che disprezza assolutamente. Pensa di non meritare di essere promossa e, in seguito, farà di tutto per dimostrare che può essere una vera capitana. Può guidare le persone e fare il suo lavoro correttamente perché le piace davvero.

Puoi darci una breve panoramica della storia?

Artemis Fowl è praticamente un ragazzo genio. Vive in questa grande casa e la sua famiglia è molto ricca. Poi suo padre scompare e questo lo getta nello sconfonrto. Sa che deve riprendersi suo padre e farà di tutto per riaverlo.

Holly è un’elfa nel mondo delle fate ed è come una poliziotta. Ha sempre avuto momenti piuttosto difficili perché suo padre ha fatto qualcosa di orribile, quindi è sempre stata paragonata a lui. Vuole solo fare ciò che è giusto, non importa quale sia il costo, e vuole fare di più, ma è bloccata a fare un lavoro a tempo pieno invece di poter agire. I due si incontrano quando Artemis decide di riavere suo padre, ha bisogno di pagare un riscatto, quindi rapisce Holly. Ma non si rende conto che le fate sono una cosa molto più grande del pensiero che potrebbero essere, quindi non è così semplice.

La storia è ambientata in Irlanda. È stato importante per te?

Sono di Dublino e l’Irlanda è una parte molto importante del libro, e non solo perché Eoin Colfer (l’autore del libro) è irlandese, ma perché la storia è basata sulla magia. E mi sento come, quando qualcuno cerca di pensare a un posto davvero magico, immagini immediatamente l’Irlanda perché le nostre leggende e la nostra mitologia si basano su fate e persone fatate.

Ci sono ancora un bel po’ di persone che visitano le fortezze fatate irlandesi, una cosa molto sentita qui, come i folletti. Siamo molto veri nel modo in cui cerchiamo di rimanere fedeli ai tempi antichi e siamo molto legati alla nostra storia e al nostro folklore.

Che cosa ci dici del rapporto tra il tuo personaggio e quello di Artemis Fowl, interpretato da Ferdia Shaw?

Beh all’inizio, quando è appena stata rapita, lei lo disprezza, non solo perché ha fatto tutto questo per mettere in pericolo il mondo fatato, ma perché è spavaldo e arrogante, e questo la preoccupa davvero. Ma lui ha anche ragione… ha fatto le sue ricerche, e lei non riesce a superare il fatto che questo ragazzino, non solo un essere umano, ma un ragazzino è riuscita a farcela, quindi è incline a odiarlo.

Tuttavia, nel corso della storia, si rende conto che è necessario lavorare insieme perché tutto accada: lui ha bisogno che accada una cosa, lei ha bisogno che accada una cosa e l’unico modo in cui entrambi possono ottenere ciò che vogliono è collaborare.

In seguito ci rendiamo anche conto che i due hanno molto in comune, nonostante appartengano a due mondi completamente diversi. Entrambi hanno problemi con i loro padri, stanno entrambi cercando di mettersi alla prova ed entrambi si spingeranno al massimo per fare ciò che credono sia giusto.

Ferdia è così dolce… in un certo senso è diventato il mio fratellino. Abbiamo molto in comune. Entrambi amiamo “Stranger Things”, “Harry Potter” e “Star Wars” e la fantascienza in generale. Abbiamo trascorso molto tempo insieme facendo tutoraggio e lavori scolastici, abbiamo vissuto insieme all’inizio della produzione perché entrambi alloggiavamo nello stesso hotel. Ci vedevamo al lavoro e poi tornavano in albergo per cenare insieme. Facevamo colazione insieme e andavamo sempre insieme.

Cosa puoi dirci del comandante Root, interpretato da Judi Dench?

L’ho incontrata per la prima volta un paio di settimane prima dell’inizio delle riprese, è stata un’esperienza davvero incredibile. Quando l’ho incontrata per la prima volta, ero così sopraffatta ed eccitata perché lei era Judi Dench.

Così sono andata a stringerle la mano e lei mi ha abbracciato, il che mi ha fatto piangere un po’. È così adorabile, concreta, una persona davvero normale. Lavorare con qualcuno così esperto e adorabile come lei è stato davvero un onore… è una roba da sogno.

Il comandante Root è il capo di Holly… supervisiona la polizia nel mondo delle fate. Lei capisce che Root è il suo capo, ma esprime sempre il suo punto di vista, perciò deve comportarsi attentamente.

Capisce cosa ha passato Holly con suo padre e che sta ancora affrontando la cosa, è dura con lei, ma solo perché vuole che lavori bene. In realtà, sta facendo il tifo piano per lei affinché si lasci alle spalle tutte le persone che parlavano male di suo padre e per dimostrare che può davvero essere un ufficiale straordinario.

Cosa puoi dirci di Mulch Diggums, il personaggio interpretato da Josh Gad?

Mulch Diggums è un nano, e i nani nel magico mondo di Haven City sono in grado di sganciare le mascelle e digerire la sporcizia ma anche di scavare un tunnel, quindi, naturalmente, devono passare attraverso le loro spalle.

È il comico tra tutte le cose serie, ed è incredibilmente interpretato da Josh Gad, che ha un talento folle. La prima scena che ho fatto con lui non era in realtà una scena vera e propria… è stata improvvisata insieme per vedere come eravamo sullo schermo, e questo è successo secoli prima che iniziassimo le riprese ed è stata la cosa più divertente che abbia mai fatto nella mia vita. Ci stavamo impegnando tanto per non crollare per tutto il tempo. Conosce il personaggio così bene. Ma Mulch è sempre sciocco, è divertente ed è per questo che penso che sia il personaggio preferito di molte persone, perché è sempre lì per portare il divertimento, ed è un po’ folle e pazzo, ma davvero divertente. Josh è semplicemente fantastico.