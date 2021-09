Ancora più bello: ecco chi sono i protagonisti del film

Gli opposti si attraggono ma alla fine si lasciano, tuttavia non è detto che un nuovo amore non possa essere Ancora più bello.

Dopo il successo di Sul più bello Marta e i suoi amici si preparano a tornare con un film tutto nuovo, che esplorerà con ironia e sensibilità le sfide quotidiane di un gruppo di giovani alle prese con momenti cruciali della propria vita.

In Ancora più bello, diretto da Claudio Norza, ritroveremo Marta, Federica e Jacopo insieme a due nuovi personaggi: Gabriele e Rebecca.

Siete pronti per conoscerli? Noi ve li presentiamo, nell’attesa di rivedere loro e gli altri solo a cinema!

Ancora più bello uscirà infatti in anteprima il 15 settembre e in tutte le sale cinematografiche il 16 settembre.

Chi sono i personaggi del film:

Marta

Realista, sagace ma allo stesso tempo romantica come una moderna Amelie, Marta è la protagonista della saga. Nonostante la malattia e la delusione amorosa dopo la fine della sua relazione con Arturo non si perde d’animo ed è determinata a vivere il bello della vita, giorno dopo giorno. L’arrivo di Gabriele scombinerà ovviamente i suoi piani e la farà riflettere su quello che desidera davvero. È interpretata da Ludovica Francesconi.

Gabriele

Il nuovo protagonista maschile della saga è un ragazzo sognatore e con la testa tra le nuvole. Un ragazzo che, con la sua bontà e spontaneità, potrebbe rivelarsi essere la persona giusta per Marta. Tuttavia sarà proprio lui a dover fare i conti con il passato della ragazza e con un trasferimento temporaneo a Parigi, durante cui Marta proverà a schiarirsi le idee. È interpretato da Giancarlo Commare.

Federica

Migliore amica di Marta, nonché sua consigliera di fiducia insieme a Jacopo, Federica dovrà affrontare una sfida importante che riguarda i suoi sogni e le sue ambizioni. Dopo aver trovato il lavoro dei sogni la ragazza imparerà che a volte quello che ci si aspetta è diverso dalla realtà. È interpretata da Gaja Masciale.

Jacopo

Anche Jacopo, proprio come Federica, dovrà attraversale una fase cruciale della propria vita: soprattutto sul piano sentimentale. Il ragazzo imparerà infatti che, a volte, è necessario darsi una possibilità, superando la paura di essere rifiutati da un’altra persona. È interpretato da Jozef Gjura.

Rebecca

Rebecca è una nuova amica di Marta che entrerà a far parte del suo storico gruppo. Legata a doppio filo al mondo dei social, anche lei imparerà una lezione importante nel momento in cui si renderà conto che le relazioni nel mondo reale sono molto diverse da come appaiono sullo schermo di un telefono. È interpretata da Jenny De Nucci.

La trama del film

Sono passati esattamente 12 mesi e proprio sul più bello, la storia tra Marta (Ludovica Francesconi) e Arturo è finita. “In amore gli opposti si attraggono ma alla fine si lasciano” si ripete Marta, che giura a se stessa di voler rimanere da sola per un po’ e continua a convivere con ottimismo con la malattia che da sempre l’accompagna. Ma quando arriva Gabriele (Giancarlo Commare), un giovane disegnatore tanto dolce e premuroso quanto buffo e insicuro, Marta riconosce che potrebbe essere lui l’anima gemella che non riusciva a trovare in Arturo. Ma prima di farsi coinvolgere del tutto in una nuova storia, è sempre meglio aver chiuso definitivamente con quella precedente.

Approfittando di un temporaneo trasferimento di Gabriele a Parigi, Marta cerca di schiarirsi le idee anche grazie all’aiuto dei suoi amici di sempre Federica (Gaja Masciale) e Jacopo (Jozef Gjura). Mentre ormai è sempre più convinta a lasciarsi andare alla storia con Gabriele, il ragazzo in preda alla gelosia commette un errore imperdonabile, che li farà separare. Quando tutto sembra andare storto arriva però una telefonata dall’ospedale che cambia le priorità di tutti: c’è un donatore compatibile per Marta.