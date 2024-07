Amici per caso: clip in anteprima esclusiva tratta dal film

Tra equivoci ed esilaranti colpi di scena, Amici per caso si prepara ad arrivare al cinema proponendo al pubblico una storia che fa riflettere come dall’incontro e scontro tra due persone molto diverse si possa imparare parecchio l’uno dall’altro e come questo possa far nascere anche meravigliose amicizie.

Il film è diretto da Max Nardari (Di tutti i colori, La mia famiglia a soqquadro, Ritorno al presente, Diversamente) e vede nel cast Filippo Contri (La svolta, Luce dei Tuoi Occhi 2, Vita da Carlo 1 e 2) e Filippo Tirabassi (Assolo, Il grande salto, Due, Quando, Il Colibrì) che interpretano due ragazzi diversissimi che si ritrovano a essere coinquilini. Nel cast, tra gli altri, anche Rocco Fasano, Beatrice Bruschi, Mirko Frezza, Giulia Schiavo, Ludovico Fremont, Daniel McVicar e Marina Suma.

Amici per caso arriverà in sala il 25 luglio con Adler Entertainment.

La clip in anteprima esclusiva tratta dal film

La trama del film

Pietro, ragazzo rozzo e sfegatato della Roma, si ritrova da un giorno all’altro messo alla porta dalla fidanzata Lolly, stufa di essere in secondo piano rispetto al calcio e agli amici. Omero, un ragazzo gay, serio e raffinato, viene lasciato dal compagno Andy che gli chiede di sposarlo, improvvisando un flashmob e mettendolo in difficoltà davanti a tutti. Omero, ritrovandosi da solo in una casa troppo grande e troppo impegnativa economicamente è costretto a cercare un coinquilino.

Pietro a sua volta è in cerca di una sistemazione e i due, per un divertente equivoco, si ritrovano ad abitare insieme. La singolare convivenza procede bene fino al giorno in cui Omero si rende conto di convivere con un omofobo pieno di pregiudizi ed è a quel punto che rivela a Pietro di essere gay. Pietro va in crisi mettendo in discussione l’amicizia con Omero, ma quando scopre Lolly tra le braccia di un altro, sarà proprio Omero ad offrirgli l’inaspettato aiuto per riconquistarla. Forse avere un amico gay ha dei risvolti positivi a cui Pietro non aveva mai pensato…

