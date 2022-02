Acconciature per occasioni speciali: istruzioni e consigli per un perfetto hairlook

Quando si viene invitati ad eventi speciali, si sa, viene naturale pensare a come poter fare bella figura con il protagonista della festa e con i suoi ospiti. Che si tratti di una comunione, di un battesimo, di un compleanno o di una qualsiasi altra ricorrenza, il pensiero ricade sempre sull’abito da indossare e sull’acconciatura da realizzare, così da rendere giustizia all’intero outifit. Per stupire i propri amici e i propri familiari, bisogna dunque pensare ad un look elegante e originale, dando la giusta importanza anche a trucco e parrucco. Oggi ci concentreremo soprattutto su quest’ultimo, analizzando alcune linee guida e alcuni consigli utili per creare un meraviglioso Party hairlook.

Quale outfit scegliere per stupire amici e parenti

Quando si parla di look, è necessario creare un vero e proprio puzzle in cui tutti gli elementi riescano a combaciare fra loro. Questo, dunque, significa realizzare un outfit scegliendo con attenzione il vestito e gli accessori, anche in base all’acconciatura (e viceversa). Per fare un esempio concreto, con i capelli raccolti come lo chignon si consiglia di optare per un outfit elegante, come gli abiti lunghi in lino o in cotone, oppure le camicette e le bluse realizzate in un tessuto pregiato come la seta.

Il capello liscio, invece, si sposa a meraviglia con uno stile casual, ad esempio abbinando il classico jeans a una camicia, o in alternativa, per chi volesse stare più comodo, ad una t-shirt. Con i capelli lunghi è possibile sfoggiare anche un bellissimo look vintage, dato che i due elementi si completano a vicenda. Al contrario, per chi possiede una chioma riccia, si suggerisce di adottare uno stile un po’ più aggressivo e frizzante, con il denim grande protagonista, oppure, ancora, indossando un maglione a collo alto.

Altri consigli utili per un perfetto Party Hairlook

Per ottenere un effetto wow degno del proprio compleanno, anniversario o matrimonio che sia, bisogna cercare di costruire un’acconciatura originale, ma anche in grado di resistere il più a lungo possibile, partendo da una cura attenta della chioma. Fondamentale, dunque, è il lavaggio dei capelli, un aspetto da non sottovalutare mai, soprattutto quando si prevede l’utilizzo di prodotti come la lacca e i fissanti, indispensabili per la riuscita dell’acconciatura. Per riuscire a realizzare un look perfetto per il proprio giorno speciale, inoltre, è importante mantenere la salute del capello; questo dovrà risultare morbido, sano e brillante.

Qui si consiglia di fare riferimento ad alcune soluzioni ad hoc, pensate dagli esperti del settore, come ad esempio i prodotti realizzati dal brand Syster per Skincare & Haircare, ideali per creare un hairlook di stile mantenendo sempre un occhio di riguardo verso il benessere della chioma. Infine, potrebbe risultare utile pensare ad un’acconciatura versatile, da poter cambiare a fine serata. In questo modo, tutti gli ospiti potranno trarre spunto da ciò che vedono, ricreando i propri hairlook in diverse versioni, dando sfogo alla loro creatività.