Sanremo 2022: Noemi canta You make me feel like (a natural woman)

Questa sera su Rai 1, durante il terzo appuntamento con Sanremo 2022 c’è l’interpretazione, da parte di tutti i 25 Artisti in competizione, di una cover. Noemi ha scelto per quest’occasione di eseguire il brano You make me feel like (a natural woman) di Aretha Franklin del 1967 che ottenne un notevole successo.

La canzone fu pubblicata dall’autrice nel 1971, nel suo album Tapestry. Il brano diventato un classico della musica americana, durante gli anni è stato registrato e interpretato da molti artisti come Mary J. Blige, Céline Dion e tanti altri.

Il video dell’esibizione della cover di Noemi