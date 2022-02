Sanremo 2022: Le Vibrazioni cantano Live and Let Die con Sophie and the Giants

Questa sera su Rai 1, durante il terzo appuntamento con Sanremo 2022 c’è l’interpretazione, da parte di tutti i 25 Artisti in competizione, di una cover.

Le Vibrazioni hanno scelto per quest’occasione di eseguire un brano di Paul McCartney, accompagnati da Sophie and The Giants e dal direttore d’orchestra Beppe Vessicchio. Quest’ultimo è stato assente nelle serate precedenti perché era in fase di completa guarigione dal Covid e per tanto il suo arrivo all’Ariston era attesissimo.

Il video dell’esibizione della cover de Le Vibrazioni a Sanremo

“But if this ever changing world in which we live in

Makes you give in and cry

Say live and let die”

L’esibizione integrale è su RaiPlay → https://t.co/M69qRiD1Ns@levibrazioni_of @SandTGofficial #PeppeVessicchio #LiveAndLetDie#Sanremo2022 pic.twitter.com/SqpuCGZYQF

— Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 4, 2022