Piccole Donne con Minni e Paperina: il libro Giunti ispirato al classico

In occasione della Giornata Internazionale della Donna Disney Libri (Giunti Editore) presenta Piccole Donne con Minni e Paperina. Si tratta di un nuovo volume ispirato al classico della letteratura di Louisa May Alcott che ha ispirato generazioni di giovani donne in tutto il mondo.

Il libro raccoglie un racconto inedito illustrato e la parodia a fumetti Piccole Grandi Papere, disegnata da Silvia Ziche e scritta da Marco Bosco, per la prima volta pubblicata come raccolta completa.

Ideale per chi ama i racconti a fumetti, Piccole Donne con Minni e Paperina è la lettura giusta per chi ha amato il romanzo originale ma anche per chi non l’ha mai letto e vuole approcciarsi per la prima volta, magari in compagnia delle eroine Disney.

Piccole Donne con Minni e Paperina rende infatti omaggio a un classico senza tempo della narrativa per ragazzi, conciliando i tratti originali delle protagoniste con le personalità uniche delle eroine disneyane che le impersonano e si aggiunge alla fortunata collana Letteratura a fumetti. Un’originale lettura per la Giornata Internazionale della Donna!

Il romanzo originale

Considerato uno dei classici della letteratura per ragazze ormai da generazioni, Piccole Donne racconta la storia di quattro sorelle a partire dalla Guerra di Secessione statunitense, momento in cui il loro padre parte verso il fronte, fino alla loro età adulta. Storicamente diviso in due volumi nell’edizione italiana, Piccole Donne e Piccole Donne Crescono, il libro originale non presenta tuttavia questa caratteristica. Fu pubblicato per la prima volta nel 1868.

Piccole Donne è stato negli anni anche oggetto di rivisitazioni e adattamenti. Uno degli ultimi è il film diretto da Gretan Gerwig nel 2019; il fumetto Piccole Donne con Minni e Paperina è solo l’ultimo omaggio di un romanzo che si conferma essere immortale per la sua capacità di parlare a ogni generazione.