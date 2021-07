I Maneskin tornano su Rai Uno per i Seat Music Awards

I Maneskin tornano in tv il prossimo settembre. Lo ha rivelato Dagospia nella rubrica A lume di candela, come riportato anche da Gossip e Tv. La band sarà infatti tra gli artisti che si esibiranno sul palco dei Seat Music Awards, la kermesse musicale estiva il cui successo è contrastato in Italia solo da quello di Battiti Live.

In quest’occasione, gli artisti riceveranno i premi conquistati con i loro album e i loro singoli nell’ultimo anno. Per quanto riguarda il gruppo romano, dunque, si tratterà di un bel po’ di riconoscimenti.

Dopo la speciale annata 2020 dedicata ai lavoratori dello spettacolo, gli artisti tornano ad essere premiati per i loro maggiori successi discografici (certificati tra giugno 2020 a settembre 2021). Le grandi stelle della musica italiana verranno premiate per gli album con i quali hanno raggiunto i traguardi oro, platino e multiplatino, e per i singoli il traguardo del multiplatino.

I Maneskin ai Seat Music Awards

Nella calda estate delle ripartenze e dei live, torna quindi uno degli eventi di riferimento nel panorama musicale nazionale.

I Premi della Musica italiana sono pronti a riconquistare l’Arena di Verona con tre grandi appuntamenti in diretta su RAI 1. Il 9 e 10 settembre in prima serata condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, e il 12 settembre dalle 16:00 in compagnia di Nek.

Una quindicesima edizione di Seat Music Awards all’insegna della musica e dell’intrattenimento che si prospetta ricca di sorprese, con l’obiettivo, anche quest’anno, di unire, coinvolgere e divertire.

Anche quest’anno, per il terzo anno consecutivo, i premi saranno accompagnati da SEAT Italia, title sponsor dell’evento.

I biglietti per assistere all’evento sono in vendita su www.ticketone.it e www.vivaticket.com da venerdì 2 luglio. E in tutti i punti vendita autorizzati a partire dalle 11:00 di venerdì 9 luglio.