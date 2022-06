La Casa di Carta Corea – Tokyo: personaggio, l’attrice Jun Jong-seo e curiosità

Tokio è la voce narrante anche della La Casa di Carta Corea, anche se la versione asiatica e quella spagnola hanno un passato completamente diverso. Jun Jong-seo è l’attrice scelta per interpretare uno dei personaggi più iconici della serie ed in questo articolo vi racconteremo un po’ di curiosità su di lei.

La Casa di Carta Corea Tokyo:

E’ una lavoratrice immigrata nordcoreana che è arrivata nella Corea del Sud in cerca del “Sogno Coreano”, ma avuto un assaggio solo di truffatori ed il peggio del capitalismo. Comincia a mettersi contro coloro che sfruttano i lavoratori immigrati ed era sul punto di rinunciare a tutto quando incontra il Professore. Si schiera con lui in modo incondizionato e continua a scontrarsi con Berlino, che non tratta gli ostaggi con rispetto.

Chi è l’attrice che interpreta Tokio:

Jun Jong-seo è l’attrice che interpreta Tokio nella versione coreana de La Casa di Carta; ha fatto il suo debutto nel mondo della recitazione in Burning di Lee Chang-dong nel 2018 e proprio grazie al suo primo film ha sfilato sul red carpet del Cannes International Film Festival. Il secondo film di Netflix si chiama The Call (2020), dove ha interpretato l’inquietante serial killer Oh Young-sook e con questo ruolo ha cementato la sua posizione nell’industria cinematografica vincendo una serie di premi.

Jong-seo ha lasciato il segno nel film Nothing Serious, nel quale veniva mostrato il rovescio della medaglia di una relazione. Il suo debutto a è arrivato con Mona Lisa and the Blood Moon, con Zac Efron, che è stato selezionato come film d’apertura della Mostra del Cinema di Venezia nel 2021 e alla 54° edizione del Sitges Film Festival, dove è stata esaltata dai critici internazionali per la sua interpretazione.

L’attrice ha parlato della serie durante la global press conference de La Casa di Carta Corea:

D. Perché hai deciso di unirti alla serie?

Ancora prima di leggere la sceneggiatura, sapevo di dover essere TOKYO. Nella nostra versione, lei è calma, organizzata e razionale. Ho pensato che Tokio potesse avere un ruolo centrale e guidare la versione coreana.

D. Chi è Tokio?

Era una ragazza qualsiasi che viveva in Corea del Nord finché un giorno arriva in quella del Sud e tutte le sue fantasie vengono distrutte in tanti pezzi e le sue speranze bruciate. Poi arriva il Professore come se fosse Dio e decide di scommettere tutta la sua vita su di lui. Per le è come una scommessa perché può essere un cambiamento totale o un disastro.

Viene conquistata dall’ideologia del Professore, guida la banda verso la loro destinazione. Nella Corea del Nord era un soldato, quindi sa usare bene le armi.

D. Cosa ti piace di più di La Casa di Carta Corea?

Il concetto una nazione divisa è molto peculiare della Corea. La nostra cultura e modo di fare sarà distinguibile dal pubblico internazionale. Non c’è mai stato un drama coreano su una rapina con un protagonista ed una serie di storie di altri personaggi.

Ci sono molti elementi: l’adrenalina, il divertimento, il cuore e ci si pone domande sul nostro prossimo futuro. Tutti possono immedesimarsi con i personaggi, l’ambientazione e il dramma, quindi spero che possa piacere a tante persone.

