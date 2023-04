FIFTY FIFTY: la versione live e il significato della loro canzone di successo Cupid

Le FIFTY FIFTY sono uno dei gruppi K-pop più recenti ma il loro successo è stato sorprendente. Cupid, nello specifico, è una canzone che combina ritmi disco minimal e suoni in stile retrò basate su linee di base funky a cui si aggiunge un messaggio positivo che sprona molte ragazze a prendere in mano la propria vita e a non affidarsi solo a Cupido.

La dolce voce di Sio e Aran insieme al rap pungente di Keena e Saena, mostrano tutto il fascino delle FIFTY FIFTY.

Trasportando in un mondo di stravaganza e sogni, con le loro voci e melodie il gruppo ha già catturato il cuore di milioni di persone.

In Cupid le FIFTY FIFTY percepiscono un senso di separazione tra il mondo ideale, pieno di brillanti speranze, e la realtà in cui le cose non sempre vanno come vogliamo. Si affidano quindi a Cupido, piccolo demone dell’amore come risolutore di problemi.

Questa celebre figura mitologica qui è intesa come un portafortuna che dona tranquillità alle ragazze che attraversano turbolenze emotive, ma che spesso viene anche incolpato, quando le cose non vanno come previsto.

Non appena le ragazze prendono l’iniziativa di essere responsabili del proprio destino, invece, si rendono conto che non hanno più bisogno del dio dell’amore.

Man mano che le ragazze superano i propri limiti e paure, si trasformano infatti nella nuova versione di loro stesse, staccandosi da quel personaggio da cui credevano di dipendere.

La canzone segna anche il momento iniziale del viaggio di maturazione della band tutta al femminile, del loro percorso di crescita, in cui tutti i fan possono riconoscersi per trarre ispirazione e fiducia.

