Cristiano Ronaldo è il re indiscusso degli orologi di lusso: ecco la sua collezione

Non tutti gli orologi sono uguali. Combinando maestria artigianale con un’estetica elegante, gli orologi di lusso sono molto più che semplici accessori: sono vere e proprie opere d’arte da indossare al polso. Non c’è da meravigliarsi quindi se i marchi più prestigiosi vengono apprezzati non solo dagli appassionati di orologi, ma dal più largo pubblico.

Per ammirare una selezione dei migliori modelli, si può andare in un’orologeria di Milano ben fornita come quella della famiglia Pisa, che nel capoluogo lombardo ha fondato la prima scuola italiana di orologeria agli inizi degli anni 30. Ancora oggi gli orologi di lusso continuano ad affascinare moltissime persone, tra cui ovviamente vip del calibro di Cristiano Ronaldo, che ama sfoggiare al polso una collezione di orologi preziosi ed esclusivi.

Il Rolex più costoso al mondo è di Ronaldo

Secondo la rivista Forbes, Ronaldo è stato il giocatore più redditizio del calcio dell’ultimo decennio. Nel corso della 14ma edizione del Dubai International Sports Conference, Ronaldo ha indossato il Rolex GMT-Master II Ice, un segnatempo realizzato con oro bianco da 18 carati e 30 carati di diamanti. Si tratta niente meno che dell’orologio più costoso che Rolex abbia mai offerto al pubblico con un prezzo che si aggira sui 400 mila euro. Il prezzo così elevato è dovuto al fatto che ogni centimetro quadrato è ricoperto da una tonnellata di diamanti. La cassa e le anse in oro bianco 18k sono decorate con 79 diamanti rotondi.

La lunetta, anch’essa in oro bianco 18 carati, è tempestata di diamanti con taglio baguette, mentre il quadrante brilla di increspature di piccoli diamanti incastonati a nido d’ape. E non è tutto perché i diamanti sono presenti anche nella pavimentazione dei lati del braccialetto. L’orologio utilizza l’antico movimento Gmt di Rolex dal calibro di 3186 ed una riserva di carica di 48 ore. Questo Rolex è un’opera d’arte anche dal punto di vista tecnologico: riesce a resistere all’acqua fino ad un livello di profondità di 100 metri.

Gli altri orologi di lusso della sua collezione

Questo è solo l’inizio perché la collezione del noto calciatore è molto più ampia. Vediamo alcuni degli orologi più prestigiosi sfoggiati da Cristiano Ronaldo.