Come Darcy: esce oggi il nuovo romanzo di Erika Pomella

Una giovane donna ambiziosa e orgogliosa, Elizabeth, e un uomo affascinante quanto orgoglioso, Alexander, sono i protagonisti del nuovo romanzo di Erika Pomella: Come Darcy. Retelling in chiave moderna del classico di Jane Austen Orgoglio e Pregiudizio, il libro ci porta in una Londra contemporanea nel cui cuore sorge un hotel che ci ricorda davvero quegli eleganti palazzi dell’era Regency pur avendo un carattere tutto suo.

Come Darcy è il terzo romanzo di Erika Pomella ed è edito da Triskell Edizioni; il libro è disponibile dal 18 luglio sia in versione cartacea che ebook sul sito ufficiale oltre che sui principali store online.

La trama del romanzo

Elizabeth Bennett ha in comune più di una cosa con l’eroina di Orgoglio e Pregiudizio. Non solo il nome, non solo l’avere una sorella maggiore di nome Jane, ma anche una madre che la vuole accasata e felice. Ma Lizzie è felice soprattutto quando è al lavoro, alla guida del Piccadilly Davies Hotel. Peccato che la sua serenità è messa a dura prova quando si trova a dover lavorare a stretto contatto con il proprietario della struttura, Alexander William Davies.

L’omaggio a un classico

Nonostante i tanti punti in comune la Elizabeth Bennett di Come Darcy non è ovviamente la protagonista di Orgoglio e Pregiudizio, tuttavia l’idea del retelling permette all’autrice di scrivere una vera e propria lettera d’amore alla Austen con una storia che sì, conserva in parte le dinamiche del romanzo a cui si ispira, ma che ben presto si costruisce attorno un’identità ben precisa. Un gancio intelligente che dà la possibilità di raccontare una storia ben ancorata nella contemporaneità e che, allo stesso tempo, è anche in grado di restituire ai lettori una sensazione di familiarità. Erika infatti conosce e ama il genere romance, cosa che dimostra costruendo e decostruendo situazioni e personaggi così da rendere la vicenda di Elizabeth e Alexander ancor più appassionante.

Caratterizzato da una scrittura fresca, che bilancia dialoghi brillanti a descrizioni puntuali, Come Darcy è ovviamente una storia d’amore ma anche un racconto di crescita di una donna schiacciata dalle pressioni sociali di una contemporaneità ancora troppo indietro sulla tabella di marcia e di un uomo alle prese con altrettante sovrastrutture impostegli dall’alto. Un viaggio di scoperta di sé e dell’altro per capire che a volte, per essere davvero felici, è davvero necessario lasciare da parte qualunque orpello emotivo.

Vi potrebbe interessare anche:

My Lady Jane 2: la seconda stagione è in arrivo?