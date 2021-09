Unplanned – la storia vera di Abby Johnson esce al cinema

Unplanned – la storia vera di Abby Johnson è il film evento che si prepara a sbarcare nei cinema italiani. Un’occasione unica per poter conoscere una storia fuori dal comune con protagonista una donna che esiste realmente, la Abby Johnson del titolo.

Destinato a far discutere e a far scalpore, il film narra delle vicende di una dipendente di un’importante clinica degli Stati Uniti in cui quotidianamente decine di donne decidono di interrompere la propria gravidanza.

Guarda il trailer del film

A questo link potrete trovare la lista delle sale in cui avverrà la proiezione

La trama ufficiale del film

Il film racconta l’esperienza della ex-dipendente di una delle cliniche mediche piú potenti al mondo, la Planned Parenthood ma anche della sua battaglia per l’affermazione del diritto di ogni donna, quello di una piena informazione.

Unplanned – la storia vera di Abby Johnson uscirà nei cinema il 28 e il 29 settembre in alcuni cinema selezionati.

Chi è Abby Johnson?

In Italia il nome di Abby Johnson potrebbe non dire nulla, ma negli USA è un personaggio abbastanza noto anche per le sue posizioni controverse.

Unplanned – la storia vera di Abby Johnson racconta proprio il momento in cui questa donna ha iniziato ad abbracciare visioni così estreme riscontrano comunque ampi consensi.